Realme 6: svelata la data dell’evento Italiano

La serie Realme 6 è già stata presentata pochi giorni fa in India, il mercato principale del marchio cinese. Si trattava di un evento streaming, tenuto in tal modo a causa dell’allerta coronavirus. Non è finita qui però, tra qualche giorno infatti ci sarà un secondo annuncio di questi smartphone, una seconda diretta streaming dedicata al lancio italiano. Si terrà giovedì 19 marzo alle ore 11:00 sul canale YouTube ufficiale di Realme Italia.

Durante l’evento del 5 marzo sono stati presentati Realme 6 e Realme 6 Pro. Entrambi montano una fotocamera da 64 megapixel, un display con refresh rate da 90 Hz e una tecnologia della ricarica rapida Pro Flash Charge da 30 Watt. Qualche specifica buttata lì a caso per sottolineare la natura di questo genere di dispositivi. Realme è uno dei brand più in forte crescita presenti nel panorama del mercato degli smartphone. Il produttore si sta impegnando particolarmente per accrescere la sua fanbase cercando di conquistare sempre più pubblico anche in quei paesi dove il marchio non è così noto. L’impegno per un evento streaming dedicato all’Italia evidenzia la volontà di entrare nel nostro mercato per scalare le classifiche.

Gli attuali prezzi di entrambi i modelli già si conoscono anche se sono convertiti direttamente dal prezzo in rupie, con tutte le differenza dovute alle fluttuazioni del valore delle valute coinvolte e dalla diversa tassazione dei paesi coinvolti. Il modello più economico di Realme 6, quello da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, dovrebbe essere intorno ai 159 euro, quello più costoso, 8 GB e 128 GB, sarà sui 196 euro. Per quanto riguarda la versione Pro, si parte da 208 euro, 6 GB più 64 GB, fino ad arrivare a 233 euro, 8 GB più 128 GB. Si saprà tutto il 19 marzo.