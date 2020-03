Huawei P40 Lite disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

In attesa di conoscere i top di gamma della serie (l’annuncio è previsto per il 26 marzo), Huawei ha portato in Italia il modello più economico. Il nuovo P40 Lite, già disponibile in Spagna, non è in realtà una vera novità, essendo la versione europea del Nova 6 SE. Tra le caratteristiche più interessanti ci sono lo schermo Punch FullView e le quattro fotocamere posteriori.

Il P40 Lite possiede una cover in vetro e uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2310×1080 pixel). Nell’angolo superiore sinistro c’è il piccolo foro in corrispondenza della fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 810, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede nanoSD fino a 256 GB. Il modulo fotografico di forma quadrata include quattro lenti. Huawei ha scelto sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, macro e profondità).

Tra le funzionalità supportate dalla fotocamera principale ci sono Hyper Sampling Lossless Zoom, che permettere scattare immagini chiare e nitide a qualsiasi distanza, e Handheld Super Night che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere scatti notturni di elevata qualità. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul lato destro (sotto il pulsante di accensione), il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.200 mAh supporta la ricarica rapida da 40 Watt (70% in 30 minuti).

Il sistema operativo è Android 10 (open source) con interfaccia EMUI 10.0.1 e gli HMS (Huawei Mobile Services), tra cui lo store AppGallery (non ci sono i Google Play Services). Il P40 Lite sarà disponibile in tre colori (Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink) dal 13 marzo. Il prezzo è 299,90 euro. Gli utenti che acquisteranno lo smartphone in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa riceveranno in regalo gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 3 del valore di 179,00 euro.