Windows 10 su oltre un miliardo di dispositivi

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato un importante traguardo per il suo sistema operativo. Windows 10 è installato su oltre un miliardo di dispositivi nel mondo. L’obiettivo è stato raggiunto con un ritardo di circa due anni rispetto a quanto previsto (2018), ma la stima iniziale teneva conto anche di Windows Phone. Lo scorso settembre era stato festeggiato il traguardo dei 900 milioni di dispositivi.

Windows 10 è stato annunciato a luglio 2015, circa due anni dopo Windows 8.1. Microsoft ha ripristinato il tradizionale menu Start utilizzato fino a Windows 7, senza eliminare le famose live tile. Il sistema operativo è disponibile per tutte le tipologie di dispositivi (PC, notebook e ibridi 2-in-1), ma anche per il visore HoloLens e l’intera famiglia delle console Xbox, inclusa l’imminente Xbox Series X. Attualmente è installato sui dispositivi venduti da oltre 1.000 produttori differenti. Presto debutterà una versione specifica per dispositivi dual screen (come il Surface Neo), denominata Windows 10X.

Al raggiungimento dell’importante traguardo hanno sicuramente contribuito le aziende che hanno finalmente abbandonato Windows 7, il cui supporto è terminato il 14 gennaio 2020. Microsoft sottolinea tra l’altro che il 100% delle società statunitensi inserite nella lista Fortune 500 utilizza dispositivi con Windows 10.

Anche se qualche volta si verificano incidenti di percorso, il sistema operativo viene continuamente aggiornato con almeno due major release all’anno, invece di rilasciare una nuova versione ogni tre anni circa. Lo sviluppo viene portato avanti con la collaborazione dei Windows Insider (oltre 17,8 milioni in tutto il mondo) che testano le nuove funzionalità e segnalano eventuali bug. La nona versione, nota come Windows 10 2004 (o 20H1 o Windows 10 May 2020 Update) dovrebbe essere distribuita nel mese di maggio.