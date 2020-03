Redmi K30 Pro, Snapdragon 865 e teleobiettivo

Luca Colantuoni,

Come promesso la scorsa settimana, il produttore cinese ha annunciato il nuovo Redmi K30 Pro, top di gamma della serie che comprende anche i Redmi K30 4G e 5G. Lo smartphone ha tuttavia un design differente con una fotocamera frontale pop-up e una diversa posizione delle quattro fotocamere posteriori, tra cui spicca il teleobiettivo.

Il Redmi K30 Pro ha una cover in vetro (Gorilla Glass 5) e uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), supporto HDR10+ e refresh rate di 60 Hz (quella dei Redmi K30 è 120 Hz). Non ci sono notch o fori perché la fotocamera frontale da 20 megapixel fuoriesce dal bordo superiore con un meccanismo pop-up. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 865, abbinato al modem Snapdragon X55 5G SA/NSA, 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Per le quattro fotocamere sono stati scelti sensori da 64, 13, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con supporto macro e profondità). C’è anche una Zoom Edition con un teleobiettivo da 8 megapixel che offre uno zoom ottico 3x (digitale 30x) e la stabilizzazione ottica delle immagini (OIS). Entrambe le versioni supportano la registrazione video 8K@30fps, 4K@60fps e slow motion a 960fps/1080p.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il sensore ad infrarossi. La batteria da 4.700 mAh supporta la ricarica rapida da 33 Watt (100% in 63 minuti). Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Il Redmi K30 Pro sarà disponibile dal 27 marzo in quattro colorazioni: bianco, blu, grigio e viola. Non è noto se e quando arriverà in Europa (forse come Xiaomi Mi 10T Pro). I prezzi sono:

Redmi K30 Pro (6GB+128GB): 2.999 yuan (circa 391 euro)

Redmi K30 Pro (8GB+128GB): 3.399 yuan (circa 444 euro)

Redmi K30 Pro (8GB+256GB): 3.699 yuan (circa 483 euro)

Redmi K30 Pro Zoom Edition (8GB+128GB): 3.799 yuan (circa 496 euro)

Redmi K30 Pro Zoom Edition (8GB+256GB): 3.999 yuan (circa 522 euro)