WhatsApp presenta i codici QR e altre novità con un video

Matteo Tontini,

WhatsApp lancerà una serie di nuove funzionalità da qui alle prossime settimane, tra cui la più importante è l’introduzione dei codici QR per facilitare l’aggiunta di nuovi contatti. In sostanza, presto l’utente sarà in grado di scansionare il codice QR di un’altra persona per aggiungerla, senza più il bisogno di digitare il suo numero di telefono manualmente. Come molti potrebbero ricordare, la funzione era già stata testata qualche tempo fa.

Inoltre durante le videochiamate, che ora supportano fino a otto partecipanti, WhatsApp consente all’utente di tenere premuto sul display per ingrandire lo schermo di una persona specifica. Una nuova icona video nelle chat di gruppo, poi, consentirà facilmente di avviare una videochiamata di gruppo con un solo tocco. Tuttavia, l’icona dedicata apparirà solo nelle chat con otto o meno partecipanti (sappiamo che con la funzione Stanza è possibile effettuare videochiamate fino a 50 persone).

Se tutto questo non bastasse, WhatsApp sta per aggiungere nuovi pacchetti di adesivi animati (ecco una guida per scoprire come scaricare i primi sticker animati su WhatsApp). Infine, presenta la Dark Mode della sua versione web, già disponibile da qualche tempo. Per attivarla, basta fare clic sul pulsante con i tre puntini in verticale, poi su Impostazioni e selezionare la voce Tema. Di seguito è possibile dare un’occhiata al video che presenta tutte le novità illustrate nella news.

La controllata di Facebook afferma che il suo obiettivo principale è ancora quello di fornire comunicazioni private affidabili ai suoi due miliardi di utenti in tutto il mondo. A proposito della celebre app di messaggistica istantanea, ecco una guida per scoprire come vedere i messaggi cancellati su WhatsApp.