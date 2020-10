Stadia, prova gratuita per gli abbonati a Google One?

Massimo Reina,

Google continua a lavorare per migliorare Stadia, la piattaforma per il cloud gaming che permette di giocare in streaming da computer, tablet, smartphone e tv. Secondo quanto emerso da un’analisi eseguita dai colleghi di 9to5Google sul codice del nuovo update (2.39) sulla sua app Android, gli abbonati a Google One potrebbero presto usufruire di un periodo di prova gratuito.

Per gli utenti di questo servizio a pagamento, che ricordiamo consente di ottenere più spazio di archiviazione per conservare i propri dati su Google Drive, Gmail e Google Foto, sarebbe una ghiotta occasione per toccare con mano tutte le funzionalità di Stadia senza alcun costo aggiuntivo. Ma non è tutto: nelle prossime settimane l’azienda di Mountain View potrebbe introdurre anche un sistema che rende automatizzata la configurazione dello Stadia Controller quando si gioca in presenza di più reti Wi-Fi. In questo modo non sarebbe più necessario dover inserire manualmente la password ogni volta che si cambia connessione.

Al momento non sappiamo quando e se verranno annunciati questa nuova funzione e il periodo di prova gratuito per gli abbonati Google One. Tuttavia, anche se il condizionale è d’obbligo in questi casi visto che al momento si tratta solo di speculazioni basate, come scritto, sull’analisi di alcune righe di codice all’interno di una applicazione, è anche vero che in passato molte novità su Stadia sono state anticipate proprio dal “controllo” della app.

Di certo Google ha in programma diverse iniziative per la sua piattaforma per il cloud gaming, come dimostra il completamento nei giorni scorsi della sperimentazione relativa all’opzione per giocare su Stadia a 720p sfruttando la rete mobile. La funzione adesso è ufficiale, con un consumo dei giochi fino a 2,7GB/h.