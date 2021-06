TikTok, ecco Jump, per inserire contenuti extra nei video

TikTok lancia Jump, nuova funzione che consente di inserire nelle clip contenuti quali mini app, pulsanti e informazioni extra.

TikTok ha annunciato il lancio di Jump, una nuova funzione che permette agli utenti di integrare contenuti anche di terze parti nei videoclip pubblicati. Nello specifico si parla di mini app, pulsanti e informazioni extra, attraverso i quali gli iscritti possono interagire cliccando, magari per approfondire l’argomento mostrato, l’attività legata al filmato o prenotare un tavolo al ristorante. In parole povere, diventa possibile per i creatori di contenuti aggiungere un collegamento diretto ad altre app pur rimanendo all’interno dell’applicazione cinese.

TikTok, come funziona Jump



I Jumps sono di fatto dei mini-programmi e dei servizi a cui i creatori possono collegarsi all’interno dei loro video. Gli utenti di tutto il mondo possono fare clic su questi collegamenti per esplorare ricette, rispondere a quiz, scoprire utili strumenti di apprendimento e molto altro, creando esperienze più dinamiche e pratiche per la community. Attraverso TikTok Jump l’azienda mira a stimolare l’azione e un’interazione più profonda sia dentro che fuori dalla piattaforma. Spiega Sean Kim, Head of Product della società cinese:

TikTok è diventata una destinazione ideale sia per divertirsi che per imparare. Attraverso TikTok Jump stiamo creando un ulteriore viaggio di scoperta, contribuendo a stimolare l’azione e un’interazione più profonda sia dentro che fuori dalla piattaforma.

Jump è stato realizzato in collaborazione con alcuni partner, tra i quali Wikipedia, Breathwrk, Quizlet, StatMuse e Tabelog, con l’aggiunta del popolare BuzzFeed, Jumprope, IRL e Watcha, e grazie alla compatibilità HTML5 e l’integrazione tecnica minima, è semplice da utilizzare per gli sviluppatori, che di fatto potranno facilmente costruire nuove funzioni correlate e distribuirle per i provider. Ciò significa che le porte sono aperte a tutte le aziende esterne interessate, le cui candidature verranno esaminate sulla base dell’utilità fornita agli utenti di TikTok. Che quindi continua nella sua opera di crescita, nell’ottica di fornire dei servizi sempre più utili alla comunità, come quello dedicato alle offerte di lavoro.