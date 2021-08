Google svela in anteprima Pixel 6 e Pixel 6 Pro

I due smartphone di nuova generazione della famiglia Pixel verranno poi mostrati in un evento online in autunno.

Google ha svelato ufficialmente via Twitter i suoi prossimi top di gamma, ovverosia i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro, dopo che per settimane, info, foto “rubate” e rendering giravano per la rete. Una scelta forse anche per questo “dovuta”, a questo punto, in attesa di approfondire i dettagli di caratteristiche e specifiche nel corso dell’apposito evento online che si terrà il prossimo autunno.

Niente Italia?



Il colosso di Mountain View ha svelato che Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che sarà disponibile nei modelli color Oro, Bianco e Nero) saranno caratterizzati dal nuovo SoC proprietario chiamato Google Tensor (conosciuto in precedenza con il nome in codice Whitechapel) e che saranno in grado di operare in qualsiasi condizione sempre al massimo, grazie a un’evoluta intelligenza artificiale, e alle capacità hardware che consentiranno miglioramenti nell’utilizzo giornaliero, tra ottimizzazioni per lo scatto di foto e registrazione di video e bilanciamento della batteria. Dopo l’annuncio i due smartphone sono comparsi sulle vetrine dei Google Store di otto diversi Paesi, ma tra questi al momento non l’Italia.