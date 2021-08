Google, nuovo campus per lo sviluppo di hardware

L’area, chiamata Midpoint, dovrebbe ospitare più di 3.500 persone. I suoi laboratori serviranno anche ad aumentare la produzione Google Nest.

Google avrebbe in programma la costruzione di un nuovo campus nella Silicon Valley, che includerà anche un centro dedicato allo sviluppo di prodotti hardware. E’ quanto rivelato dalla CNBC, che ha avuto modo di visionare i piani preliminari della struttura. Secondo il noto canale di notizie di economia e finanza, per la realizzazione del progetto il colosso di Mountain View avrebbe acquistato diversi terreni a nord di San José, in California, per circa 389 milioni di dollari.

Un nuovo Lab per potenziare lo sviluppo di prodotti smart home

Una volta completato, il campus dovrebbe includere cinque edifici riservati agli uffici, che saranno collegati tra di loro da un’area pedonale, più altre tre costruzioni riservate alla ricerca e lo sviluppo di prodotti hardware (smartphone Pixel, auricolari e portatili PixelBooks), inclusi i dispositivi per la casa marchiati Nest. Per chi non conoscesse il brand, Google Nest è una linea di prodotti smart home che include altoparlanti e display “intelligenti”, dispositivi di streaming, termostati, rilevatori di fumo, router e sistemi di sicurezza tra cui campanelli, videocamere e serrature intelligenti.

Ovviamente grande spazio sarà riservato allo sviluppo dei prossimi top di gamma della linea di smartphone di Google, ovverosia i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro con OS Android 12, scocca realizzata in alluminio, e un nuovo SoC proprietario chiamato Google Tensor.

Conosciuto in precedenza con il nome in codice GS101 Whitechapel questo nuovo circuito integrato dovrebbe condividere il design e l’architettura con i processori Samsung Exynos, anche se personalizzato da Google, insieme ad alcuni componenti software. Tornando al nuovo campus dell’azienda di Mountain View, l’area, che dovrebbe ospitare più di 3.500 persone, sarà poi ribattezzata Midpoint, in quanto sorgerà a metà strada tra la sede storica di Googleplex, il vasto quartier generale dell’azienda statunitense che si trova nella Contea di Santa Clara, e la stessa San José.