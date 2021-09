Alexa parlerà più forte quando rileverà molti rumori

Alexa, grazie alla nuova funzione Adaptive Volume, alzerà la voce per farsi sentire qualora rilevasse molto rumore ambientale.

Amazon ha lanciato una nuova funzionalità per Alexa che può assicurare alle persone di ascoltare ciò che dice l’assistente domestico anche mentre la TV è accesa o gli altri parlano. Secondo The Verge, la nuova funzione chiamata Adaptive Volume farà parlare Alexa più forte qualora rilevasse molto rumore ambientale. L’obiettivo, ha detto la società, è che i possessori dell’assistente domestico siano in grado di ascoltare le sue risposte al di sopra dei rumori in casa o in ufficio.

Tuttavia, al momento la feature è limitata ai soli Stati Uniti. Al di fuori degli USA, quindi, le persone non saranno ancora in grado di provarla. The Verge ha testato la funzione utilizzando un Echo Dot che si trovava proprio accanto a un PC desktop con una ventola rumorosa e ha riscontrato che l’Adaptive Volume si attivava a tratti. A volte Alexa ha risposto con una voce più forte del solito, ma altre volte con il suo solito volume. È possibile che l’azienda stia ancora perfezionando la funzionalità prima di renderla disponibile in altri Paesi. The Verge ha poi notato che Amazon non ha detto se Adaptive Volume permetterà all’assistente di rispondere con una voce più bassa nel caso in cui non rilevasse (quasi) nessun rumore ambientale. Alexa ha da tempo una “modalità sussurro”, tuttavia, che può permetterle rispondere con una voce più bassa quando l’utente le sussurra dei comandi.

A proposito di Alexa, se avete comprato un Echo Dot e non sapete cosa chiederle, ecco 10 richieste assolutamente inutili ma molto divertenti da fare all’assistente vocale.