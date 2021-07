Avete comprato un Echo Dot e non sapete cosa chiedere ad Alexa? Ecco 10 richieste assolutamente inutili ma molto divertenti da fare all’assistente vocale!

Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, è sempre più diffusa nelle nostre case. Gli smart speaker della linea Echo vengono proposti periodicamente con sconti in cui è possibile resistere o, complice il prezzo ridotto e lo stile dei dispositivi che si adattano ad ogni casa e non danno troppo nell’occhio, sono anche il regalo perfetto per amici e parenti. I dispositivi senza dubbio più venduti sono i piccoli, compatti ed economici Echo Dot, il modo migliore per entrare nel mondo di Alexa. Venduto ufficialmente a 49,99 euro, e quasi mai proposto da Amazon a prezzo pieno (oggi è in offerta col 33% di sconto, a 39,99 euro), Echo Dot permette di avere un corposo assaggio di tutto quello che è possibile fare con Alexa, dalle richieste più utili a quelle più divertenti e decisamente più inutili.

Chi ha comprato un Echo Dot si è sicuramente lasciato prendere la mano per i primi giorni, tempestando Alexa di richieste e cercando di capire come sfruttare al massimo le sue potenzialità. Quell’effetto luna di miele, parliamo anche per esperienza personale, non dura che una manciata di giorni e molto spesso, salvo esigenze particolari, si finisce per utilizzare Echo Dot ed Alexa per ascoltare la musica e per impostare timer e promemoria, dimenticandosi anche delle richieste più inutili e divertenti che si possono dare ad Alexa, spesso capace di strapparci un sorriso o di far colpo sui nostri ospiti, anche ora che gli Echo Dot sono sempre più diffusi nelle nostre case.

Se siete arrivati fin qui, quindi, è perché siete alla ricerca di qualche suggerimento per divertirvi con Alexa. Eccovi accontentati con 10 richieste inutili e divertenti che potete fare ad Alexa.

Echo Dot, 10 richieste inutili (e divertenti) da fare ad Alexa

Alexa, parla come Yoda

Alexa, fai un rap

Alexa, autodistruggiti

Alexa, raccontami una barzelletta

Alexa, ho fatto una puzzetta

Alexa, fai una puzzetta!

Alexa, dimmi la verità

Alexa, sono tuo padre!

Alexa, l’inverno sta arrivando!

Alexa, cosa sa Jon Snow?

Non vi roviniamo la sorpresa, ma vi assicuriamo che le risposte che vi darà Alexa vi strapperanno ben più di qualche risata.