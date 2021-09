TikTok supera il miliardo di utenti attivi al mese

Secondo i dati forniti da ByteDance, TikTok ha avuto in un anno un balzo del 45% nel numero di utenti attivi mensili.

TikTok ha raggiunto il miliardo di utenti attivi ogni mese sull’app. Lo ha comunicato cinese ByteDance, la società proprietaria del noto social, sul suo blog ufficiale. “Siamo onorati di essere diventati una vera casa per la nostra community cosi’ estremamente variegata e diversificata” – si legge nella nota – “composta da famiglie, piccole imprese e creator che sono diventati le nostre star preferite. Oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo arrivano ogni mese su TikTok per divertirsi mentre imparano, ridono o scoprono qualcosa di nuovo”.

TikTok da record

TikTok è entrato nella vita di tantissime persone in tutto il mondo grazie alla creatività e all’autenticità dei suoi creator. Ed è proprio a loro, alla community globale che il social attribuisce il grande merito di avergli fatto raggiungere milioni di persone di tutte le generazioni. Perché se è vero che a usare l’app sono in prevalenza giovanissimi, è anche vero che il numero di adulti che entra nel “mondo” di TikTok è in continua crescita.

In generale, la piattaforma è passata dai circa 55 milioni di utenti a livello globale nel gennaio 2018, ai 689 milioni di luglio 2020, fino ai poco più di un miliardo di oggi.

“Che tu sia a Singapore, San Paolo, Stoccolma o Seattle, noi celebriamo TE – i creator che ci ispirano, gli artisti che presentano nuovi album e scalano le classifiche, i brand che ci permettono di scoprire e connetterci con i prodotti che amiamo, le community che ci sostengono e tutte le persone che continuano a farci ridere e ballare”, chiude il messaggio sul blog ufficiale del social.

E proprio per la comunità la piattaforma è sempre in evoluzione, così da fornirle nuovi strumenti per la realizzazione di video, tra le quali le future “TikTok Stories”, molto simili alle Storie di Snapchat e Instagram. Per non parlare delle tante iniziative intraprese per tutelare i soggetti più deboli e i minori, come il recente ampliamento degli strumenti all’interno della funzionalità Collegamento Famigliare, che consente ai genitori di associare il loro account TikTok a quello dei figli adolescenti per abilitare delle impostazioni riguardanti i contenuti e la privacy.