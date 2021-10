Fitbit Premium, con StrongWill puoi allenarti con Will Smith

Su Fitbit Premium arrivano sei nuovi programmi di allenamento per il fisico e la mente curate dalla star insieme ai suoi coach.

L’attore Will Smith è diventato la scorsa estate nuovo ambasciatore di Fitbit con l’obiettivo di lanciare contenuti esclusivi per social, oltre alle prossime docuserie YouTube Originals, “Best Shape of My Life”, incentrate sugli aspetti fisici e mentali della forza che oggi definiscono una salute migliore. La star ha infatti annunciato pubblicamente il suo impegno per migliorare ogni aspetto della sua salute e del suo benessere, motivo per cui sta anche creando e curando personalmente una serie esclusiva di contenuti su Fitbit Premium.

Il programma StrongWill

Nella proposta curata da Will Smith, che prende il nome di StrongWill, sono disponibili da oggi sei programmi di allenamento per bruciare calorie e stimolare le endorfine, oltre a sessioni di mindfulness (tutti i contenuti sono in inglese). Grazie ad allenamenti di resistenza a tecniche di rilassamento, i membri Fitbit Premium possono quindi allenarsi con la star cinematografica e musicale e i suoi allenatori, per rendere ancora più forte il loro fisico e la loro mente, seguendo questi cicli:

Allenamento a corpo libero: Will Smith non è estraneo al sollevamento pesi, ma a volte anche “Willy il principe di Bel-Air” non riesce ad andare in palestra. Unisciti all’allenatrice Roz the Diva per imparare nuove tecniche di rafforzamento muscolare che puoi eseguire senza molti attrezzi e esplora uno degli esercizi preferiti di Will.

Sfida principale: per raggiungere nuovi obiettivi di fitness, inizia con il tuo punto di forza, perché è lì che le tue massime prestazioni sono "nate e cresciute". Unisciti all'allenatrice Jahdy per esplorare le tecniche preferite di Will per rafforzare, coinvolgere e migliorare il tuo punto di forza.

Trova il tuo centro: Will Smith lo chiarisce spesso: quando alleni il tuo corpo, è altrettanto importante allenare la tua mente. Unisciti all'allenatrice Faith Hunter per trovare la tua forma mentale grazie ad esercizi di respirazione profonda e meditazione.

Mobility Yoga: praticare Yoga è stato fondamentale per il successo di Will verso il suo benessere. Segui l'allenatore Hiro Landazuri nelle sue lezioni di mobility yoga per lavorare sulla tua abilità fisica, flessibilità e stabilità. Namaste!

Let's Go Cardio!: in questo allenamento, l'allenatrice Maya Monza ti guida dal riscaldamento, attraverso 10 esercizi cardio alta intensità, fino al defaticamento. Prepara dell'acqua e un asciugamano, perchè qui si tratta di aumentare la frequenza cardiaca e sudare. Come dice Will, "Accendiamo questo forno!"

HIIT (High Intensity Interval Training) per la parte superiore del corpo: più veloce è, meglio è! L'allenatrice Bianca G offre un allenamento ad alta energia ed alta intensità incentrato sulla parte superiore del corpo con l'obiettivo di bruciare calorie, aumentare la resistenza e aumentare velocemente massa muscolare.

Con l’obiettivo di migliorare il suo benessere, Will ha inoltre cominciato ad indossare Charge 5, il nuovo tracker di Fitbit più avanzato di sempre, che integra il suo regime alimentare, gli ricorda di fare movimento costante e lo supporta nella gestione dello stress e della salute psicofisica. Come ha dichiarato sui suoi canali social, “ho trascorso innumerevoli giorni ad abbuffarmi di snack e non mi sentivo al meglio fisicamente. Amo il mio corpo, quindi voglio rimettermi in carreggiata con la mia salute e il mio benessere generale”.