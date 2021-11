Sonos svela la vetrina di Natale, con la gamma Beam e Arc

Sonos lancia una serie di offerte relative a suoi speaker e le sue soundbar, perfette per ogni necessità e tasca.

Sonos si prepara già al Natale con una serie di interessanti offerte sul suo catalogo, con delle promozioni che riguardano molti dei suoi prodotti di punta, dalla soundbar Arc fino allo smart speaker portatile Sonos Roam. L’offerta forse più interessante è quella relativa alla Sonos Beam (Gen 2), la più recente soundbar intelligente compatta per la TV ora con Dolby Atmos per un audio tridimensionale e dialoghi cristallini, per guardare film o altri contenuti video o come audio mentre si gioca a un videogioco.

Sonos Beam e Sonos Roam

Sonos Beam si collega in Wi-Fi, è dotata di assistenti vocali integrati, Google Assistant e Amazon Alexa ed è possibile anche riprodurre musica tramite uno dei servizi musicali in streaming, chiedere il sommario dei notiziari, impostare la sveglia o il timer, ricevere la risposta a qualsiasi domanda e molto altro. Disponibile nei colori bianco o nero. Prezzo: 499€. Sonos Roam: è lo smart speaker portatile leggero e dalle dimensioni compatte di Sonos che puoi mettere nello zaino o in borsa o portare da una stanza all’altra a seconda delle esigenze. Pesa meno di mezzo Kg ma garantisce un audio fantastico. Ha fattore di protezione Ip67 che garantisce resistenza all’acqua, alle cadute, alla polvere e altre intemperie. Si collega via Wi-Fi o Bluetooth e possiede già integrati Amazon Alexa e Google Assistant per chiedere qualsiasi cosa o riprodurre musica attraverso i molteplici servizi musicali in streaming. Colori disponibili nero e bianco, prezzo 199€.

Sonos One e Move

Sonos One è lo speaker classico di Sonos, si usa da solo o in coppia con una soundbar per ricreare l’effetto home theater a casa o per riempire di musica ogni stanza di casa collegandoli tra loro e creando sistema audio per tutta la casa. AL prezzo di 229€ forniscono un collegamento via cavo alla presa elettrica, hanno i servizi vocali integrati sia Google Assistant e Amazon Alexa, servizi musicali, Sonos Radio e funzionano in Wi -Fi. Sonos Move, invece, è lo speaker creato per essere portato in giro, dal giardino, al balcone o terrazzo o da una stanza all’altra. E’ dotato di base per ricaricare la batteria la cui carica dura fino a 11 ore. Come tutti i prodotti Sonos funziona in Wi-Fi ma anche con Bluetooth (è l’unico insieme a Sonos Roam). Ha un fattore di protezione IP56 quindi resiste agli urti, alla polvere, sabbia, acqua, umidità, temperature elevate o sottozero. Prezzo, 399 €.

Sonos Arc

Dulcis in fundo ecco Sonos Arc, la soundbar intelligente top di gamma sia per le dimensioni che per l’audio. Ha una qualità audio superiore in quanto dotata di Dolby Atmos che rende l’audio tridimensionale, con dialoghi nitidi e una qualità audio da sala cinematografica. Si collega in Wi-Fi, ha gli assistenti vocali, Google Assistant e Amazon Alexa già integrati, è possibile anche riprodurre musica, chiedere il sommario dei notiziari, impostare la sveglia o il timer, ricevere la risposta a qualsiasi domanda e molto altro. Colori nero e bianco, costo 999€.