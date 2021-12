Vivo svela il piano di rilascio di Android 12 in Europa

Da gennaio 2022, gli smartphone vivo presenti in Europa riceveranno l’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 12.

Vivo ha annunciato che a partire da fine gennaio 2022 inizierà ad aggiornare ad Android 12 tutti i dispositivi presentati in Europa. L’ultima versione di uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo è stato rilasciato pubblicamente lo scorso ottobre, e vivo sarà tra i primi produttori di smartphone al mondo a rilasciarlo sui propri dispositivi. Il lancio della prima versione di Android 12 in Europa sarà predisposto in tre fasi, a partire dalla fine di gennaio 2022, e verrà gradualmente esteso:

X60 Pro e V21 5G saranno i primi modelli che riceveranno Android 12 da fine gennaio 2022

Y21 e Y72 5G verranno aggiornati circa un mese dopo

X51 5G, Y33s , Y21s , Y70, Y20s, Y11s verranno aggiornati a partire dalla fine di aprile 2022

Vivo ha confermato che sarà possibile scaricare la nuova versione del sistema operativo di Google su tutte le linee di prodotto vendute in Europa. I tempi di rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 potrebbero variare per i dispositivi commercializzati dagli Operatori. L’azienda, che poco tempo fa ha celebrato il primo anno in Europa e in Italia, ha confermato inoltre i piani di crescita generale in Europa: l’azienda prevede, infatti, di raddoppiare la propria presenza in nel Vecchio Continente entro la fine del 2022, e dirà “Bom dia, Portugal” già a novembre 2021 con lo sbarco nel paese lusitano.