Risultati Samsung: un altro trimestre col botto

Samsung Electronics ha annunciato i risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2021: e i numeri sono da record.

Samsung Electronics ha riportato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2021. Secondo il rapporto, la società ha fatto registrare un fatturato consolidato di 76,57 trilioni di KRW (il won è la valuta ufficiale sudcoreana), un record trimestrale e un utile operativo di 13,87 trilioni di KRW (circa 10,2 miliardi di euro) nel trimestre conclusosi il 31 dicembre 2021. Per l’intero anno, Samsung ha registrato un fatturato di 279,6 trilioni di KRW, un nuovo massimo storico, e ben 51,63 trilioni di KRW nell’utile operativo. Per ottenere questi risultati la società ha beneficiato dei prezzi elevati dei semiconduttori e della forte domanda mondiale di prodotti di fascia alta come smartphone e TV. In futuro la società continuerà a concentrarsi sulle vendite di prodotti premium e lifestyle, e sul miglioramento dell’efficienza operativa.

Trimestrale Samsung super positiva

Secondo i risultati della relazione interna, la crescita dei ricavi del quarto trimestre è stata trainata principalmente dalle attività dei prodotti finiti, con un aumento delle vendite di smartphone premium, inclusi telefoni pieghevoli, TV ed elettrodomestici. L’utile operativo è diminuito rispetto al trimestre precedente a causa di un premio speciale ai dipendenti, ma è cresciuto rispetto all’intero anno passato, trainato dalle attività dei semiconduttori. Insomma, numeri incredibili considerando la crisi attuale.

Non solo dati relativi ai risultati acquisiti: il rapporto include anche alcune previsioni di mercato per il prossimo futuro, e un accenno ai conseguenti obiettivi del gruppo. Nel 2022 Samsung prevede una maggiore domanda di TV premium e super large: l’obiettivo dell’azienda sarà quindi finalizzato a offrire un’esperienza di intrattenimento domestico migliorata, con vari servizi e Smart Hub ottimizzati per le attività di casa. Molta attenzione verrà rivolta alla produzione di display OLED e QD nel 2022, anche se dovrebbe affiancargli alcuni modelli con pannelli OLED comprati da LG.

L’azienda prevede infine un mercato fiacco per gli elettrodomestici, ma anche un aumento della domanda per i prodotti lifestyle di nuova categoria. Da questo punto di vista vuole espandere ulteriormente la sua gamma Bespoke e continuare a lanciare prodotti di nuova categoria che riflettono le mutevoli esigenze dei consumatori. Infine la società ha confermato gli investimenti di US Taylor e new fab nazionali nel mezzo degli sforzi globali di stabilizzazione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Il colosso della tecnologia opererà anche per massimizzare la fornitura di SoC 5G e di sensori da 108 e 200 megapixel. Nel primo trimestre, Samsung si concentrerà sul miglioramento della resa dei processi avanzati per migliorare la stabilità dell’offerta. Per quest’anno, il gruppo prevede che l’offerta rimarrà limitata a causa della crescente penetrazione del 5G, della solida domanda di HPC, dell’outsourcing crescente e dalle continue esigenze di protezione dell’inventario di sicurezza. La società mira a superare la crescita del mercato espandendo la capacità sui nodi avanzati, adeguando i prezzi e aggiungendo nuovi clienti.