WhatsApp Desktop, ecco le novità e come installarlo

WhatsApp continua ad aggiornarsi su mobile per offrire sempre più opzioni ai suoi utenti, ma non dimentica di migliorare anche la sua controparte desktop. Nelle ultime ore, infatti, gli sviluppatori hanno rilasciato un update che migliora la parte visiva relativa ai messaggi vocali in chat, come già avvenuto da qualche tempo sull’app.

WhatsApp desktop introduce le onde sonore nei vocali

I messaggi vocali sono tra le caratteristiche più apprezzate da chi utilizza molto WhatsApp, ma non ha sempre la possibilità di digitare un testo particolarmente lungo. E questo Meta lo sa benissimo, vista l’attenzione riservata a questa caratteristica della sua app con costanti e utili aggiornamenti, dalla funzione che permette agli utenti di fruire di un’anteprima dei messaggi audio a quella che velocizza la possibilità di ascolto di un file audio troppo lungo.

E questo vale anche per chi utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea via PC. Secondo quanto scoperto e riportato da WABetaInfo, con la versione 2.2209.3 di WhatsApp Desktop beta riceve ufficialmente le forme d’onda per i messaggi vocali. Una volta inviato un file audio infatti, questi non verrà più rappresentato da una linea retta ma da un’onda sonora.