Huawei presenta WATCH FIT 2 e HUAWEI Band 7: hi-tech e benessere

Il colosso cinese presenta nuovi prodotti hardware e servizi dedicati alla salute, alla nutrizione e al fitness, come Band 7.

Huawei presenta i nuovi prodotti hardware e servizi dedicati alla salute, alla nutrizione e al fitness nel contesto di un grande evento europeo che unisce i mondi dello sport, del fashion e dell’hi-tech nella cornice di una Milano sempre più aggiornata, alla moda e attenta al benessere. In quest’ottica sono stati annunciati HUAWEI WATCH GT3 Pro (ne parliamo a parte in questa notizia), HUAWEI WATCH FIT 2 e HUAWEI Band 7, prodotti che mirano a semplificare ulteriormente la vita quotidiana dei consumatori, oltre a un aggiornamento della celebre app Huawei Health, che rende il raggiungimento dello stile di vita perfetto ancora più facile.

HUAWEI WATCH FIT 2 ridefinisce il concetto di smartwatch

Con caratteristiche alla moda, HUAWEI WATCH FIT 2 unisce stile e funzionalità. E’ dotato di un display AMOLED HD HUAWEI FullView da 1,74 pollici con risoluzione 336PPI e 336 x 480 per offrire un’esperienza visiva eccellente, accompagnata da un rapporto schermo/corpo pari al 72,2%. L’orologio presenta anche un nuovo design del launcher a scacchiera che offre agli utenti un’esperienza interattiva e la funzione Tap to Transfer, che consente agli utenti di toccare i dispositivi per trasferire i file. HUAWEI WATCH FIT 2 è ora dotato di un altoparlante, oltre al microfono.

Le chiamate possono essere trasferite dallo smartphone allo smartwatch tramite Bluetooth, in modo da poter chattare in movimento, ovunque ci si trovi. Gli utenti possono rispondere e riagganciare le chiamate con facilità toccando il pulsante dello smartwatch e aggiungere i contatti più frequenti nell’app HUAWEI Heath.

Possono anche riprodurre la musica8direttamente sullo smartwatch con la riproduzione musicale offline e gestire la riproduzione musicale attraverso le app mobili. È possibile accedere a HUAWEI Assistant TODAY sullo smartwatch per controllare rapidamente il meteo, i voli e altre informazioni. L’app HUAWEI Health offre una serie di altri modi per promuovere uno stile di vita sano. Gli utenti possono utilizzare Health Life Management per creare un piano di benessere unico, che include i passi giornalieri, l’assunzione di acqua, allenamenti e altro ancora; l’app lo ricorda ogni giorno. HUAWEI WATCH FIT 2 è dotato di funzioni intelligenti progettate appositamente per aiutare gli utenti ad allenarsi ovunque, tra cui 97 modalità di allenamento.

Per le modalità selezionate è presente anche un allenatore di fitness animato, che offre istruzioni audio e dimostrazioni facili da seguire, consentendo agli utenti di inserire facilmente gli allenamenti nella propria vita e di monitorare i propri progressi.

HUAWEI Band 7: leggero, elegante e ricco di funzioni

Distinguendosi dalla concorrenza, HUAWEI Band 7 offre funzioni professionali nel campo della salute e del fitness scientifico. La band è il fitness tracker più sottile, con uno spessore inferiore ai 10 mm e un peso di 16gr. Dotato di un display AMOLED con un rapporto schermo/corpo del 64,88% e una risoluzione di 194 x 368, offre contenuti e immagini vivaci. Gli utenti possono personalizzare il quadrante dell’orologio con colori diversi da abbinare ai loro abiti.

È possibile personalizzare il quadrante dell’orologio con 3 diverse modalità, tra cui AOD Watch Faces, con quadranti predefiniti per la visualizzazione dei contenuti sul quadrante dell’orologio; Moon Phase Watch Face, che visualizza l’ora dell’alba e del tramonto insieme alle 8 fasi lunari e al cambiamento delle maree in tempo reale; oltre a più di 4.000 temi con colori coordinati per adattarsi allo stile personale dell’utente.

Con il nuovo sistema di misurazione della corsa di HUAWEI, Running Ability Index (RAI), gli utenti possono valutare la propria capacità di corsa in modo oggettivo e scoprire i propri progressi in tempo reale. Durante l’allenamento, gli utenti possono utilizzare HUAWEI TruSeen 4.0 per tracciare su Band 7 la frequenza cardiaca in modo continuo, rapido e preciso, grazie a due LED 3-in-1 e un fotodiodo per un maggiore apporto di luce.

HUAWEI Health App: allenatore e nutrizionista al polso

L’app HUAWEI Health tiene in conto tutti gli aspetti di uno stile di vita sano, tra cui Fitness, Nutrizione e Benessere. Gli utenti possono usufruire di un’ampia gamma di funzioni per mantenersi in forma sia a livello fisico che mentale. Con HUAWEI Health+, Huawei introduce un nuovo servizio di abbonamento premium a pagamento per gli utenti che desiderano funzioni più avanzate per la salute e il fitness.

Creare un regime corretto per mantenersi in salute non è facile, ma con l’aiuto di Stay Fit Plan di HUAWEI Health App+, gli utenti possono creare allenamenti e piani alimentari con promemoria automatici per gli utenti in base ai giorni di allenamento personale, agli obiettivi di allenamento e ai cibi preferiti.

Utilizzando l’Analisi Nutrizionale è possibile inserire i dati nutrizionali per ogni pasto e calcolare un conteggio delle calorie estremamente accurato che può aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi. Infine, per aiutare la respirazione, l’Allenamento della respirazione di HUAWEI consente agli utenti di creare e sviluppare la propria routine di esercizi di respirazione, incoraggiando la costanza e garantendo che la pratica si adatti alla vita quotidiana dell’utente.

L’abbonamento a HUAWEI Health+ costerà 7,99 euro al mese o 59,99 euro all’anno. La versione beta sarà disponibile da oggi fino al 30 giugno, mentre la versione completa verrà lanciata il 30 giugno su HMS e Android.