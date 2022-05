Battlefield 2042, il nuovo update migliora Guerra Totale e il bilanciamento delle armi

Battlefield 2042

Il team di DICE ha rilasciato oggi l’aggiornamento 4.1 per Battlefield 2042, incentrato su ulteriori correzioni e miglioramenti dell’esperienza di gioco, e anche sull’aggiornamento delle rotazioni della Guerra Totale e sull’implementazione di alcune modifiche al bilanciamento delle armi e degli Specialisti. Questo aggiornamento è la continuazione dell’impegno del team nell’ascoltare i feedback della comunità e nel lavorare all’esperienza di Battlefield che i giocatori hanno imparato a conoscere e amare. Il prossimo update in programma è l’uscita della Stagione Uno, attualmente prevista per l’inizio di giugno.

Con Battlefield 2042 aumenta anche il livello dell’azione, includendo eventi in tempo reale che rimodellano il campo di battaglia e il combattimento tattico. Tutte le nuove armi, veicoli e gadget danno ai giocatori la libertà di essere strategici e creare momenti sbalorditivi, esclusivi di questo campo di battaglia. I videogamer entrano in game nei panni degli Specialisti, un nuovissimo tipo di soldato giocabile del franchise.

In Battlefield 2042, il mondo è sull’orlo del precipizio. La carenza di cibo, energia e acqua pulita ha condotto al fallimento dozzine di nazioni, creando la più grande crisi di rifugiati nella storia umana. Tra queste persone senza Patria ci sono famiglie, agricoltori, ingegneri e persino soldati. In mezzo a questa crisi, gli Stati Uniti e la Russia trascinano il mondo in una guerra totale.

Gli specialisti senza Patria si uniscono quindi a entrambe le parti, non combattendo per una bandiera, ma per il futuro in questo nuovo mondo. Ispirati alle tradizionali quattro classi di Battlefield, gli Specialisti saranno equipaggiati con una Specialità e un Tratto unici, e avranno equipaggiamenti completamente personalizzabili. In qualità di Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all’avanguardia di armi, equipaggiamento e veicoli da utilizzare in battaglia. Il titolo più grande e ambizioso della serie include:

Battlefield 2042 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, e su Xbox Series X e S e PlayStation 5.