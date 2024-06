App scaricate e mai aperte? Arrivano le notifiche di Google a ricordarvele!

Google sta lavorando ad una nuova funzione per il Play Store che combatte l’abitudine di scaricare app e poi lasciarle nel dimenticatoio. La funzione, chiamata provvisoriamente “Promemoria apertura app”, ha l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a provare le app appena installate inviando una notifica di promemoria se un’app non viene aperta entro 24 ore dal download.

Se il primo promemoria viene ignorato, ne seguirà un secondo. Passati due tentativi senza successo, le notifiche per quella specifica app cesseranno. La funzione è stata scoperta durante un’analisi approfondita del codice dell’app Google Play Store v41.2.21.

Questa piccola aggiunta è senza dubbio gradita, ma ha i suoi pro e i suoi contro. Una notifica in più certo, ma d’altra parte è fatta apposta per coloro che scaricano compulsivamente app senza poi aprirle. Se Google ha realizzato un alert del genere vuol dire che a Mountain View hanno capito che questa “problematica” è particolarmente presente e alla lunga complica e appesantisce l’esperienza utente.

Molte sono le novità in arrivo su Android nei prossimi mesi, molte delle quali sono state annunciate poche settimane fa in occasione del Google I/O 2024. Questa sistema di notifiche per gli sbadati delle app non sarà indispensabile, ma è assolutamente utile. Visto che c’è anche da considerare l’impatto sul consumo di dati. Se l’app si apre automaticamente e inizia a scaricare aggiornamenti e contenuti, potrebbe utilizzare una quantità significativa di dati, e se non si è sotto WiFi ciò potrebbe essere un bel problema per alcuni.