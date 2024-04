Apple iPhone 13, il prezzo crolla come piace a noi! MENO 21 PER CENTO!

Apple iPhone 13, è arrivato il momento di farci un pensierino, anzi più di un pensierino visto che Amazon ha deciso di fare a fette il prezzo di listino! Se ieri vi avevamo dato la possibilità di acquistare Apple iPhone 13 in versione Mini, oggi tocca alla versione standard, quella con tutti i pollici al posto giusto, subire lo stesso trattamento! Lo sconto è davvero esagerato MENO 21%, per un risparmio senza precedenti di ben 160 euro! Si avete letto bene! Il prezzo di listino crolla da 759 euro e si ferma, mezzo barcollante, a 599 euro! Mai stato così basso! Se amate gli smartphone dallo schermo grande, se quello Mini è troppo Mini, allora l’offerta Amazon su Apple iPhone 13 è quella che fa per voi! Occasione davvero unica!

Dimensioni standard, qualità top

Rispetto ad Apple iPhone 13 Mini cambiano le dimensioni, ora su Apple iPhone 13 troviamo uno schermo Super Retina XDR Oled è di 6,1 pollici con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, dimensioni tutto sommato standard per la maggior parte degli smartphone presenti ora sul mercato.

Sotto il cofano c’è la famosa architettura Apple imperniata sulla CPU A15 Bionic, uno dei processori più veloci sul mercato, capace di garantire non solo fluidità senza precedenti e zero lag, ma che questa ottima responsività sia garantita anche dopo mesi di utilizzo e tante app installate.

L’ottimizzazione è il vero punto forte di tutto l’ecosistema Apple che permette che un dispositivo duri molto più a lungo come user experience di tanti altri concorrenti. Altro che obsolescenza programmata!

Sul versante immagini c’è poco da dire, ottime foto in tutte le condizioni di luce, grazie al sistema a doppia fotocamera da 12MP, con grandangolo e ultra-grandangolo e stabilizzazione ottica delle immagini. Poi ovviamente c’è tutto il corredo software a migliorare gli scatti: Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Apple iPhone 13: il prezzo di listino crolla da 759 euro e si ferma a 599 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.