Apple Watch Series 9 DISPONIBILE su Amazon, prenotalo subito al prezzo minimo

Ieri sera Apple ha ufficialmente presentato i nuovi Apple Watch Series 9, che rappresentano un passo avanti significativo nell’evoluzione dell’orologio più venduto al mondo. Ora i nuovi modelli sono prenotabili su Amazon al prezzo minimo garantito di 579€, con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Questa nuova versione del noto smartwatch porta con sé una serie di miglioramenti e caratteristiche all’avanguardia, mettendo in evidenza l’impegno di Apple per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Questo orologio si pone come punto di riferimento nel settore degli smartwatch.

Apple Watch Series 9, corri a prenotarlo

Il cuore pulsante dell’Apple Watch Series 9 è il nuovissimo chip S9 SiP, che garantisce prestazioni e capacità superiori rispetto alle versioni precedenti. Grazie a questo nuovo processore, l’Apple Watch è ora in grado di offrire un’esperienza utente ancora più fluida e reattiva. Inoltre, è stata introdotta una nuova funzionalità chiamata “doppio tocco magico”, che consente di controllare l’orologio con una semplice doppia pressione, rendendo l’utilizzo dell’orologio ancora più intuitivo.

Un altro miglioramento significativo riguarda la luminosità del display, che è stata raddoppiata rispetto al modello precedente. Questo significa che sarà molto più facile leggere il testo anche in condizioni di forte illuminazione. Una delle novità più interessanti è l’abilità di Siri di processare alcune richieste direttamente sull’orologio, senza la necessità di una connessione internet. Questo non solo garantisce risposte più rapide e affidabili, ma anche una maggiore privacy per gli utenti.

Infine la sostenibilità ambientale, dove la gamma rappresenta un traguardo significativo nel percorso verso la neutralità di carbonio entro il 2030, e il sistema operativo che è l’ottimo watchOS 10, che offre app ridisegnate, il nuovo Smart Stack, nuovi quadranti, nuove funzionalità per il ciclismo e l’escursionismo e strumenti per supportare la salute mentale. In conclusione, l’Apple Watch Series 9 rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione di questa iconica linea di prodotti. Prenotalo ora su Amazon al prezzo minimo garantito di 579€, con le spese di spedizione gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.