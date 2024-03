Facebook Messenger: preoccupa la diffusione dell'infostealer Snake

Facebook Messenger, uno dei servizi di messaggistica più diffusi al mondo, è utilizzato per diffondere un temibile infostealer. Stiamo parlando di Snake, la cui diffusione online sta preoccupando anche gli addetti ai lavori.

Secondo una ricerca portata avanti dagli esperti di sicurezza informatica di Security Affairs, il malware in questione è stato realizzato in linguaggio Python e, nel corso degli scorsi mesi, ha visto una diffusione impressionante.

Il processo di infezione legato a Snake inizia con l’invio di messaggi diretti attraverso Messenger. Da qui, la potenziale vittima viene convinta a scaricare archivi RAR o ZIP. Questi contengono uno script batch dannoso, capace di avviare la vera e propria infezione.

L’infostealer di cui stiamo parlando è in grado di rubare informazioni preziose, come cookie e password, da pressoché qualunque tipo di browser in circolazione (Chrome, Edge, Firefox e Brave), con più casi registrati di un furto dell’account Facebook della vittima.

Di fatto, con pochi e semplici click è possibile causare danni quasi irreparabili al computer in uso.

Snake, infostealer e altre minacce: come tornare a navigare online senza stress?

Snake, così come gli altri infostealer, sono ormai una costante online. Per navigare senza correre rischi, è ormai pressoché imprescindibile scegliere un antivirus solido, capace di offrire adeguate certezze.

In questo contesto, uno dei nomi più affermati è senza ombra di dubbio Surfshark One. Non si tratta solo di un classico antivirus, ma di un’intera suite dedicata alla sicurezza informatica.

Attraverso l’utilizzo di questo software è possibile scansionare i file prima del download, andando ad individuare e bloccare i suddetti archivi RAR o ZIP contenenti il codice dannoso ancor prima dello scaricamento effettivo.

Il database dei virus su cui si basa Surfshark One è costantemente aggiornato e, in questo modo, lo strumento è in grado di intervenire anche con i malware più recenti e potenzialmente devastanti. Il sistema di protezione della webcam, dal canto suo, offre ampie garanzie per quanto concerne la privacy.

A rendere questo pacchetto completo ancora più interessante, vi è un’attuale offerta che rende l’acquisto di Surfshark One assolutamente imperdibile.

Grazie al 77% di sconto sul prezzo di listino, infatti, l’intero pacchetto è disponibile per soli 3,49 € al mese.

Un’occasione imperdibile per tornare a navigare online senza stress e senza il timore di malware e virus vari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.