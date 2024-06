Galaxy Z Flip6 and Z Fold6: ecco le cover ufficiali

Il 10 luglio, data del Samsung Galaxy Unpacked sapremo tutto sui nuovi Galaxy Z Flip6 and Z Fold6, i due foldable della casa coreana. Ma siccome praticamente sappiamo già tutto grazie ai continui rumor e voci di corridoio delle ultime settimane, l’evento sarà come rivedere due vecchi amici che conosciamo da una vita. Di Galaxy Z Fold 6 sappiamo che avrà uno schermo esterno più grande, bordi simmetrici e cornici laterali in titanio. La piegatura, croce e delizia di ogni foldable, è stata migliorata per renderla più resistente e duratura. Solo di una cosa però non abbiamo contezza, ed è anche piuttosto strano visto che di norma è la fonte primaria di informazioni su come sarà il nuovo dispositivo: la cover, anzi le cover protettive. Ma grazie al leaker Mystery Lupin su X, possiamo vederle.

Le forme di entrambi i dispositivi ricordano quelle di S24, squadrate e massicce, in una sorta di vero e proprio family feeling della casa coreana. Ma già da quest’anno, complice l’arrivo di Hubert Lee, ex ex Chief Design Officer di Mercedes-Benz Cina, vedremo su Galaxy Watch Ultra e Galaxy Buds 3 delle linee nuove, con una forte rottura rispetto al passato. Abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo sui due nuovi dispositivi Samsung qui, anche il prezzo, che si preannuncia decisamente salato e più alto rispetto allo scorso anno. L’esatto opposto dei foldable Motorola disponibili da un paio di giorni, che al netto di prestazioni più elevate a tutto tondo non hanno subito nessun aumento.

Immagini