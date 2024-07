Galaxy Z Fold 6 and Flip 6: in arrivo bundle con Galaxy Buds 3 Pro in omaggio?

Secondo l’insider ben informato Roland Quandt, chi comprerà Galaxy Z Fold 6 o Z Flip 6 avrà in omaggio un paio di auricolari top di gamma Galaxy Buds 3 Pro, che come sappiamo hanno avuto un redesign totale andando quindi a migliorare rispetto ai precedenti modelli in termini di qualità della voce delle chiamate e di cancellazione del rumore. Davvero un bundle eccezionale, visto che gli auricolari Pro dovrebbero avere un costo Premium di circa 300 euro. Inutile dire che all’evento Unpacked del 10 luglio sapremo tutto.

Al momento non è chiaro se la promozione possa scattare al lancio o si estenda anche a coloro che hanno preordinato i due dispositivi. Ne tantomeno è chiaro al momento se sia una promozione worldwide o solo in regioni selezionate. Quello che è certo è che, visto il costo dei due dispositivi pieghevoli è decisamente aumentato rispetto ai precedenti modelli, un omaggio come questo sarebbe certamente gradito. Questo aumento di prezzo è in contrasto con quanto offerto da Motorola, che con i suoi nuovi foldable RAZR 50 e RAZR 50 Ultra ha messo sul mercato smartphone ben più prestanti rispetto alle precedenti versioni senza aumentarne il prezzo. Per sapere se anche il Bel Paese farà parte di questa ottima promozione dovremo aspettare ancora qualche giorno. Noi ovviamente saremo pronto a riportare tutte le notizie del Samsung Galaxy Unpacked di Parigi.