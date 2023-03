Gli smartphone Motorola in sconto nelle Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte esclusive Prime sono ancora in corso, ed è arrivato il momento di dare un’occhiata a quelle che sono le migliori occasioni legate agli ambitissimi smartphone targati Motorola. Ecco una selezione dei miglior modelli in offerta, dai top di gamma ai low cost.

Motorola Edge 20, sempre più best buy

Su Amazon il Motorola Edge 20 Frosted Grey continua a rimanere in una fascia di prezzo estremamente vantaggiosa per chi vuole acquistarlo. Questo smartphone Android con specifiche di alto livello viene infatti proposto a 259 euro con un risparmio del 48%. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nell’elegante colorazione grigia (Frosted Grey) e nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

Motorola edge 30 Fusion, super smartphone

Il nuovo top di gamma di Motorola torna finalmente in sconto su Amazon. Il Motorola edge 30 Fusion, che vanta un design premium che balza all’occhio sin dal primo momento, lo trovi ora a 499€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Parliamo di 180 euro di sconto per permettervi di assicurarvi un dispositivo caratterizzato da un bellissimo display che si fonde con una cornice in metallo che conferisce il massimo dell’eleganza hanno subito conquistato il pubblico. E oggi i puoi farlo tuo.

Motorola Edge 30: il top

Il Motorola Edge 30 lo trovi in questo momento super scontato di circa 200 euro su Amazon. Lo puoi infatti comprare nella colorazione Meteor Gray a soli 374€ anziché 549€, con le spedizioni gratuite e veloci grazie ai servizi Prime. Con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5” a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos multidimensionale e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 778G+ 5G, questo smartphone offre tutto ciò che si può desiderare in un design elegante e moderno.

Motorola Moto g71, la sorpresa

Altro modello in super offerta su Amazon, l’ottimo Motorola Moto g71 5G nei colori Iron Black, Artic Blue o Neptun Green con configurazione 6/128GB al prezzo di 214 euro. Scegli quello che ti piace e vai subito alla cassa per chiudere l’acquisto, risparmiare 80 euro circa e assicurarti un dispositivo coi fiocchi, fruendo anche delle spedizioni gratuite e veloci garantite dai servizi Prime.

Motorola moto G22, best buy di oggi

Il Motorola moto g22 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo. Specie adesso che lo trovi in super offerta scontato del 45% nel taglio da 4/64 GB e nella delicata quanto elegante colorazione Iceberg Blue. Questo ottimo smartphone puoi infatti comprarlo su Amazon a soli 120€ con le spedizioni sono gratuite e veloci. Un affare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.