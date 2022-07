Google Pixel 6a su Amazon: solo OGGI, 100€ di sconto e Pixel Buds in regalo

Continuano le folli offerte post lancio dei nuovi Google Pixel 6a su Amazon. In questo momento, infatti, c’è un’ulteriore promozione che ti consente di accaparrarti un telefonino Google Pixel 6a in coppia con un paio di Pixel Buds A spendendo solamente 459 euro. Proprio così: ti basta scegliere la combinazione che preferisci tra i colori del nuovo smartphone di Big G, ovverosia Grigio Carbonio, Grigio Chiaro e Verde Salvia, e quello degli auricolari, verde oliva e bianco. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta è limitata nel tempo e nel numero di prodotti ancora in magazzino.

Google Pixel 6a, qualità premium, prezzo accessibile

Il telefono Google più economico, estremamente veloce e sicuro, com’è stato ribattezzato il Pixel 6a sfrutta appieno il processore del segnale di immagine condiviso con Pixel 6 e Pixel 6 Pro, grazie a Google Tensor. Con quest’ultimo elemento le app si avviano all’istante, le pagine e le immagini si caricano subito e tutto funziona meglio. Inoltre gli utenti possono contare su molte delle funzionalità che hanno amato su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, compreso il chip di sicurezza dedicato Titan M2, per avere la certezza che i dati sensibili siano al sicuro. E poi le varie funzionalità sempre utili, come Traduzione dal vivo, un traduttore personale che accompagnerà gli utenti ovunque andranno.

Il Pixel 6a condivide anche gli stessi algoritmi di post-elaborazione dei telefoni di punta di Google, consentendo di supportare incredibili esperienze fotografiche come Real Tone e Gomma Magica. Questa feature è stata ulteriormente migliorata e oggi consente di modificare anche il colore degli elementi di disturbo presenti in una foto. Con un semplice tocco, colori e sfumature dell’oggetto si confonderanno armoniosamente nella scena. Risultato? Tutti gli occhi saranno puntati solo ed esclusivamente sui soggetti, esattamente come deve essere. In generale, Pixel 6a consente di immortalare i momenti più importanti grazie a una barra Fotocamera che include due sensori posteriori: l’obiettivo principale e un obiettivo ultrawide.

Dulcis in fundo Pixel 6a include lo stesso riconoscimento vocale ad altissima precisione di Pixel 6 Pro, con funzionalità come Registratore e Sottotitoli in tempo reale, e una batteria super. Imparando a conoscere le tue app preferite, e risparmiando energia su quelle che usi di rado, la batteria adattiva di Pixel riesce a durare un giorno intero. E poi puoi perfino personalizzare la tua esperienza con Material You. In più, i colori di Pixel si abbinano all’immagine che scegli per lo sfondo. Insomma, uno smartphone con pochi compromessi, che puoi prendere subito ora su Amazon a soli 459 euro ricevendo in regalo un paio di Pixel Buds A. Ma non pensateci troppo su, il prodotto è quasi esaurito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.