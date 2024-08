Google Wallet: presto si potranno aggiungere numerose carte e molto di più

La novità di Google Wallet annunciata a maggio durante l’I/O 2024 sta finalmente arrivando. La funzione ‘Tutto il resto”, è ora disponibile, per ora solo negli Stati Uniti. Ma è facile azzardare che possa arrivare a breve anche nel vecchio continente. Questa nuova funzionalità, permette di digitalizzare praticamente qualsiasi tipo di documento, non solo quelli che presentano un codice a barre. Di fatto andrà a sostituire l’attuale funzione “Foto” rendendo il tutto più immediato.

Una volta scattata la foto al documento, che come scritto poco sopra può essere una carta fedeltà, ma anche l’abbonamento alla stagione teatrale, entra in gioco l’intelligenza artificiale. L’ia classifica il documento in una delle categorie di Google e ne crea una copia digitale. Al momento le categorie presenti sono: carte fedeltà, passaporto, permesso di soggiorno, tessera studente, carta d’identità, immatricolazione del veicolo, tessera elettorale, tessera della biblioteca, tessera sanitaria, patente di guida, assicurazione auto, biglietti da visita e infine l’opzione “Altro”. Per quando l’intelligenza artificiale non sa c0me classificare la foto.

Ovviamente, in caso di dati sensibili l’intelligenza artificiale farà in modo da limitare l’accesso alla copia digitale mediante una password. La privacy, come sempre, prima di tutto.

Vi ricordiamo che oggi è stato il grande giorno del Made by Google , con la presentazione di tutta la nuova linea Pixel. E molto altro ovviamente.

