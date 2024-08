iPhone 16 Pro, svelato il nuovo colore

Qualche settimana fa, il solito ben informato aveva svelato i colori del prossimo iPhone 16, che come sappiamo arriverà sugli scaffali dopo l’estate, dopo il previsto di keynote di reveal che si terrà nel corso del mese di settembre. La notizia parlava di un colore inedito, un bronze titanium (secondo Fixed Focus Digital) o usando il leak del solito Ming-Chi Kuo Rose Titanium. Finalmente oggi possiamo vederlo grazie all’insider Sonny Dickson: più che rosa oro è certamente bronzo. Una colorazione decisamente inedita e particolare.

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max sono disponibili in quattro colori: Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium e Black Titanium. A giudicare dai rumor e dalla foto postata poco sopra il Blue Titanium su iPhone 16 Pro lascerà il posto al bronzo. Una scelta probabilmente dettata dal rendere i modelli Premium ancor più Premium, con un colore capace di rendere subito chiaro visivamente la differenza di prezzo (e prestazioni) tra modelli base e modelli Pro. Sempre dalla foto è possibile notare come il Black Titanium sia più scuro di quello presente su iPhone 15 Pro.

I rumor sui nuovi iPhone continuano ad uscire con cadenza quasi giornaliera, i ben informati non vanno mai in ferie. Sapevate che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avranno molto realisticamente uno zoom telescopico 5x? E cosa ne pensate del nuovo tasto fisico Cattura? E meglio ancora, pare che il display sarà Super Premium, con una qualità mai vista prima. Più in generale se volete sapere tutto su iPhone 16 questo è il link giusto da seguire.

Manca poco all’evento di lancio di Iphone 16, il mese di settembre è vicino. Inutile dire che noi saremo qui e riporteremo in tempo reale tutte notizie che arriveranno da Cupertino.