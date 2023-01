Netflix: tutte le novità tra il 16 e il 22 gennaio 2023

La terza settimana di gennaio 2023 porta su Netflix altre novità per gli abbonati, che possono godersi il primo mese del nuovo anno tra serie e film degni di nota appena aggiunti.

Tra il 16 e il 22 gennaio sbarca Junji Ito Maniac, una raccolta di storie horror tratte dai capolavori del mangaka Junji Ito. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di animazione made in Japan, che possono contare su 20 incredibili storie sul tema della pazzia. Tra queste: Hanging Blimp, Tomie, Four x Four Walls e Intruder.

Questa è inoltre la settimana di That ’90s Show, atteso sequel/spin-off di That ’70s Show. Ambientata nel 1995, la sit-com ha per protagonista Leia Forman (Callie Haverda), figlia di Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon), che va a trovare i nonni Red e Kitty e vi rimane per tutta l’estate. Lì farà amicizia con una nuova generazione di ragazzini, tra cui la vivace e ribelle Gwen. Leia scopre così un’avventura a portata di mano, proprio come quella che i suoi genitori avevano vissuto molti anni prima.

Fa poi capolino Candidato unico, commedia incentrata su un’insegnante idealista di un centro giovanile della periferia di Parigi, catapultato per sbaglio nella campagna per le elezioni presidenziali francesi.

Netflix: i film e le serie TV tra il 16 e il 22 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Junji Ito Maniac (stagione 1) – 19 gennaio

That ’90s Show (stagione 1) – 19 gennaio

Candidato unico (stagione 1) – 20 gennaio

