Nothing Ear (a), gli originali auricolari Premium dal prezzo accessibile ora in preordine!

Nothing è un’azienda inglese che negli ultimi tempi si è ritagliato uno spazio nel mercato degli smartphone Premium, grazie a specifiche di tutto rispetto e soprattutto un look e un design originalissimo, mai visto prima. Ne avevamo parlato proprio qualche settimana fa. Con Nothing Ear (a) vogliono riproporre canoni estetici simili, stilizzati e minimali, in perfetto family feeling, il tutto ovviamente all’insegna di caratteristiche tecniche di livello Premium. Questi auricolari Bluetooth wireless saranno disponibili tra giorni, il 22 aprile al prezzo di 99 euro. Un prezzo in linea con le specifiche e le ambizioni Nothing che non temono di confrontarsi con i giganti del settore. Prezzo giusto, anzi giustissimo, siate i primi ad indossarle!

Che linea… e che audio!

Nothing Ear (a) sono auricolari True Wireless Premium, su questo non ci piove. Hanno non solo la dotazione tecnologica per definirsi tali ma suonano anche molto bene. Segno che il lavoro svolto dagli ingegneri Nothing è stato particolarmente efficiente. E hanno un costo tutto sommato accessibile!

Il suono è nitido, vivo e decisamente equilibrato, con una potenza doppia rispetto al modello precedente Ear (2), ma soprattutto i bassi restituiti da Nothing Ear (a) sono belli pieni e profondi. Grazie a driver da 11 millimetri e ad un algoritmo migliora le basse frequenze della musica in tempo reale. E sempre per rimanere in tema di eccellenza Nothing Ear (a) hanno la certificazione Hi-Res Audio per la riproduzione fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz. Inoltre, sono compatibili con il codec LDAC per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth. Qualità ai massimi livelli quindi.

E poi non poteva mancare una cancellazione attiva dei rumori fino a 45 decibel, valore assolutamente da record! E la batteria, valori da prima della classe anche in questo settore: fino a 9,5 ore con una carica. Troviamo anche la ricarica rapida, dove 10 minuti ci danno un massimo di 10 ore senza cancellazione del rumore attivata!

