Pixel 9, smartphone tutto nuovo ma senza Android 15 al lancio!

L’evento Made by Google di ieri ha svelato tutta la nuova linea Pixel, ma ha segnato anche un punto di svolta per l’azienda di Mountain View, che ha optato per un lancio estivo dei nuovi smartphone, anticipando di diversi mesi la consueta tempistica. Le conseguenze di questa scelta sono due: Pixel 9 arriverà prima di iPhone 16, ma soprattutto non avrà Android 15 al lancio. La nuova versione del sistema operativo di Google arriverà come di consueto dopo l’estate, in autunno.

Il disallineamento tra il lancio dei Pixel 9 e l’uscita di Android 15 ha rotto con la tradizionale sincronia tra hardware e software di Google. Questa decisione solleva interrogativi sulla futura strategia di uscita dei dispositivi Pixel. Tuttavia, lo sviluppo di Android 15 sembra procedere senza intoppi, con la beta 4.1 già disponibile. Ci siamo insomma, l’autunno è vicino.

La cosa più importante, al di là dell’attesa di un paio di mesi per installare il nuovo OS è che nulla cambia della policy di supporto software garantito, vero vanto Google e che anche altri produttori del lontano oriente stanno iniziando a replicare. Si parla di 7 anni di major update, cosa questa che estende la vita degli smartphone Pixel per un periodo davvero lungo, a tutto vantaggio della fidelizzazione dei propri utenti. Apple in tal senso ha fatto scuola.

