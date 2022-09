Realme 9 Pro 5G, il medio gamma PAZZESCO a questo prezzo è un affare

Il potente Realme 9 Pro 5G (6+128 GB) è in offerta da oggi su Amazon a soli 223 euro. Si tratta di uno sconto di circa 90 euro su quello che è uno dei migliori prodotti della famiglia di smartphone Realme. Con uno sconto del 28%, infatti, quella di adesso è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare, soprattutto se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-alta con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme 9 Pro 5G Midnight Black crolla di prezzo su Amazon

Il Realme 9 Pro 5G è un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, e dunque in grado di soddisfare tutte le aspettative anche dell’utente più esigente. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con un avanzato processo produttivo a 6nm, e gode di un display FHD Ultra Smooth con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e di campionamento del tocco a 240 Hz, che garantiscono operazioni di scorrimento e sfioramento più fluide possibili.

La fotocamera posteriore OmniVision OV64B con sensore da 64Mp Sony IMX471 scatta splendide foto e la fotocamera frontale da 16Mp è utilizzata per i selfie. Supporta modalità notturna Nightscape, Panoramic View, ai Scene Recognition, Bokeh effect, HDR, Ultrawide, UltraMacro, Text scanner Fotocamera selfie da 16 MP. E poi c’è la batteria, potente, da 5.000 mAh con ricarica rapida Dart da 33 W e carica fino al 50% di batteria in 27 minuti. realme 9 Pro consente di utilizzare due schede SIM 5G contemporaneamente. Grazie alla connettività 5G potrai scaricare i tuoi film o i tuoi brani musicali preferiti alla velocità della luce.

Inoltre dispone di un’espansione Dinamica della RAM DRE: puoi infatti selezionare a piacere fino a 5GB extra per potenziare le tue performance. Grazie alla tecnologia di Espansione Dinamica della RAM, realme 9 Pro è in grado di espandere la RAM in maniera dinamica fino a 13 GB. Ciò consente di passare da un’app all’altra praticamente all’istante. Prendilo oggi su Amazon a soli 240 euro con uno sconto di circa 90 euro. Con uno sconto del 28%, infatti, quella di adesso è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare, soprattutto se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-alta con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.