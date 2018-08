Di Luca Colantuoni, 9 agosto 2018

Le numerose indiscrezioni apparse online negli ultimi mesi lasciano finalmente il posto all’annuncio ufficiale. Samsung ha svelato il nuovo Galaxy Note 9 durante l’evento Unpacked organizzato a New York. Il prodotto che ha dato origine alla categoria del phablet arriva quindi alla nona generazione e introduce diverse novità hardware, tra cui spiccano la doppia fotocamera posteriore con obiettivo ad apertura variabile e la stilo S Pen con chip Bluetooth. Meno evidenti invece le modifiche estetiche rispetto al precedente Galaxy Note 8, fatta eccezione per la posizione del lettore di impronte digitali.

Samsung Galaxy Note 9: tutti i dettagli

Il Galaxy Note 9 possiede un design molto simile a quello del suo predecessore. Frontalmente non si notano differenze, tranne una leggera riduzione dello spessore della cornice inferiore che ha portato un incremento dello screen-to-body ratio. Lo schermo Super AMOLED (Infinity Display) mantiene la risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e il rapporto di aspetto 18.5:9, mentre la diagonale è aumentata da 6,3 a 6,4 pollici.

Nessun cambiamento di posizione per i pulsanti di volume, accensione e Bixby. Importante novità invece per il lettore di impronte digitali. Samsung ha spostato il sensore biometrico sotto la dual camera posteriore, in modo da facilitarne l’uso con l’indice della mano, evitando allo stesso tempo di sporcare le lenti della fotocamera. Il Galaxy Note 9 ha un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover) resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Piccole guarnizioni in determinate zone impediscono l’entrata dei liquidi.

Intelligent Camera (↑)

Il nuovo smartphone monta lo stesso modulo fotografico posteriore del Galaxy S9+, evoluzione di quello presente nel Galaxy Note 8. Il produttore coreano ha quindi scelto un sensore principale da 12 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura variabile (f/1.5 e f/2.4), stabilizzazione ottica delle immagini e autofocus Super Speed Dual Pixel. Anche il sensore secondario ha una risoluzione di 12 megapixel, ma l’obiettivo ha apertura fissa f/2.4 e uno zoom ottico 2x. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel, obiettivo con apertura f/1.7 e autofocus.

Gli utenti possono sfruttare le fotocamere per applicare diversi effetti alle immagini, come il Live Focus che permette di modificare la profondità di campo (effetto bokeh) prima e dopo lo scatto. Tra le funzionalità avanzate ci sono il riconoscimento automatico della scena e degli oggetti, la rilevazione della sfocatura e degli occhi chiusi che consente di scattare subito una seconda foto per non perdere il momento. È possibile inoltre registrare video a risoluzione 4K e in slow motion a 960 fps. La fotocamera frontale consente anche di creare avatar 3D (AR Emoji) che imitano le espressioni facciali.

Scheda tecnica (↑)

Il Galaxy Note 9 integra processori Snapdragon 845 (Stati Uniti) o Exynos 9810 (resto del mondo), affiancati da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/512 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, ANT+, NFC, MST e LTE Cat. 18. La funzionalità Intelligent Scan permette di sbloccare lo smartphone con il riconoscimento facciale o lo scanner dell’iride in base alle condizioni di illuminazione.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e il cardiofrequenzimetro. Samsung ha incrementato la capacità della batteria dai 3.300 mAh del Galaxy Note 8 a 4.000 mAh. La ricarica può avvenire mediante la porta USB Type-C o in modalità wireless. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo. La modalità desktop Samsung DeX è ora integrata, per cui non è più necessario acquistare un dock esterno per trasformare lo smartphone in un computer. È sufficiente collegarlo ad un monitor tramite adattatore USB Type-C/HDMI e usare lo schermo dello smartphone come trackpad.

S Pen con Bluetooth(↑)

La seconda novità riguarda il famoso accessorio della serie Galaxy Note. Finora Samsung ha utilizzato la tecnologia EMR (risonanza elettromagnetica) per la stilo, quindi era necessario avvicinare la S Pen allo schermo per sfruttare le funzionalità Air Command. La nuova versione integra invece un chip Bluetooth. Gli utenti possono eseguire un numero maggiore di operazioni senza toccare il display, come avviare la riproduzione video, attivare l’otturatore della fotocamera o controllare una presentazione tramite il pulsante sulla stilo. Non mancano ovviamente le funzionalità tradizionali, tra cui la possibilità di scrivere sullo schermo spento (Screen Off Memo).

Il Galaxy Note 9 sarà disponibile dal 24 agosto in tre colori: Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple. I prezzi sono 1.029,00 euro (128 GB) e 1.279,00 euro (512 GB). Gli utenti italiani possono preordinare lo smartphone da oggi al 23 agosto e accedere alla campagna internazionale di trade-in che valuterà il vecchio smartphone fino a 600 euro. Sarà inoltre possibile acquistare il Galaxy Note 9 con la formula Samsung Smart Rent sul sito ufficiale, pagando un anticipo di 99 euro e 24 rate da 44,90 euro (per la versione da 512 GB) e 35,90 euro (per la versione da 128 GB) con copertura contro danni e furto inclusa.

A partire da domani 10 agosto sarà possibile vedere in anteprima il nuovo Galaxy Note 9 nei migliori punti vendita di prodotti di tecnologia in Italia e presso il Samsung District a Milano.