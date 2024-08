S25: Samsung promette camera e schermo Super Premium

Daniel Araujo, vicepresidente di Samsung Mobile Mobile eXperience in una call con gli investitori sui risultati del secondo quarto 2024 ha suggerito che i futuri Samsung S25 riceveranno dei miglioramenti di alto profilo sul versante dello schermo e delle camere. Non più aggiornamenti incrementali quindi, ma nuovi componenti per rendere ancor più chiaro il significato di top di gamma, anzi di dispositivo Super Premium.

Durante la call Daniel Araujo ha detto: Quindi, per quanto riguarda la tua seconda domanda, abbiamo costantemente aggiornato l’hardware della nostra serie S per offrire ai clienti esperienze leader del settore e continueremo a migliorare le esperienze chiave e ad aggiornare l’hardware in modo da poter offrire le massime prestazioni. In particolare, per le specifiche della fotocamera e del display, dove siamo stati leader, l’S25 al lancio avrà aggiornamenti di prima qualità. E stiamo anche preparando i migliori AP e la migliore memoria del settore per aumentare le prestazioni dell’IA e offrire un’esperienza premium complessiva.

Purtroppo non è entrato nel dettaglio di quali saranno questi nuovi aggiornamenti, da precedenti rumor sappiamo che la camera grandangolare dovrebbe arrivare a 50 MP. 50 megapixel. Sul versante zoom ci sarebbe un boost notevole, col teleobiettivo uno da 50 MP con zoom ottico 3x e il super teleobiettivo” uno da 50 MP con zoom ottico 5x.

Latitano invece le voci di corridoio sullo schermo, anche perché sarà difficile fare meglio dell’ottimo display di Samsung S24. Sul versante CPU i rumor parlano invece della messa in panchina dei chip Exynos, in favore degli Snapdragon di Qualcomm.