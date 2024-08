Samsung Galaxy S25 Ultra avrà linee più morbide?

Samsung potrebbe introdurre un nuovo design per il Galaxy S25 Ultra, allontanandosi dalle linee squadrate che hanno caratterizzato la serie fino ad ora. Un cambiamento decisamente importante, frutto probabilmente anche dell’ingresso in azienda di Hubert Lee, ex designer Mercedes, al quale dobbiamo il nuovo Galaxy Watch Ultra. Già a fine luglio il solito leaker Ice Universe ben informato aveva avuto informazioni riguardo alle linee di S25 Ultra, oggi però ne ha aggiunte altre con tanto di immagine rivelatrice. Linee più morbide e stondate per il prossimo smartphone ammiraglia di casa Samsung.

Samsung potrebbe aver trovato la soluzione all’illusione ottica delle cornici del Galaxy S24 Ultra. Il prossimo S25 Ultra, infatti, potrebbe adottare un frame laterale asimmetrico, più arrotondato sulla scocca posteriore e più squadrato verso il display. Questa scelta di design non solo migliorerebbe la presa ma, soprattutto, attenuerebbe visivamente lo spessore delle cornici. Inoltre, il dispositivo sarebbe più sottile e con angoli arrotondati, allontanandosi dal trend degli ultimi anni caratterizzato da un design sempre più squadrato.

Le specifiche tecniche del Galaxy S25 Ultra rimangono ancora avvolte nel mistero. Le indiscrezioni si concentrano principalmente sul design e sulla scelta del processore. Mentre alcune voci indicano un ritorno esclusivo alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, altre ipotizzano una configurazione dual-chip Qualcomm-Exynos. Un’ipotesi ancora più audace suggerisce l’adozione di un triplo chipset, con l’ingresso di MediaTek nel panorama. Dove invece le certezze sono piuttosto solide è nell’ambito imaging e display. Samsung ha promesso c0mponenti Super Premium, non facciamo in tal senso fatica a crederlo.