Samsung Galaxy Tab A8, il prezzo è crollato: mai così conveniente

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 170€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente, con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi. Il tablet è dotato di un ampio pannello da 10,5″ contornato da cornici sottilissime per dare spazio al display e dunque a una migliore visibilità dello schermo per studiare, lavorare e divertirsi.

Samsung Galaxy Tab A8: prezzo top su Amazon

L’ampio display con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo. Esplora, senza compromessi. Dai film epici ai contenuti guida, il tablet android Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia. Sotto la scocca pulsa forte il cuore del potente processore octa core, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione per svolgere qualsiasi compito senza blocchi, incertezze o rallentamenti per far funzionare al meglio Android 11 e tutte le sue applicazioni.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna¹, il tablet pc Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide senza perdere in velocità o consumare troppa batteria. Risparmia di più con una scheda microSD fino a 1 TB e fai affidamento sulla batteria da 7.040 mAh (tipica) e una ricarica rapida da 15 W che ti offre tanto tempo d’uso senza doverti preoccupare di ricaricare il dispositivo. Anche quando ti dedichi alla visione di film e video. A proposito, il tablet monta quattro speaker audio compatibili con Dolby Atmos.

Realizzato per offrire totale immersione anche quando sei in movimento, il tablet Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività che i giovani amano. Insomma, lo capisci da te che a questo prezzo, l’edizione WiFi 3/32GB di questo gioiello di Samsung è un vero e proprio regalo. Non perdere l’occasione di prendere questo vero e proprio gioiello a queste condizioni, a 170€. Vai su Amazon e mettilo semplicemente nel tuo carrello per assicurartelo prima che questa promozione folle finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.