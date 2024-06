Samsung Galaxy Watch Ultra costerà meno di Apple Watch Ultra 2?

A luglio, nel corso del prossimo evento Samsung Unpacked, verranno svelati in maniera ufficiale Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Voci di corridoio e leak non sono mancati ovviamente nel corso delle ultime settimane, oggi però i soliti beninformati, ovvero i ragazzi di 91mobiles, hanno pubblicato quello che sarà il prezzo finale dei due smartwatch, che molto realisticamente sarà più basso di quello di Apple Watch Ultra 2. Qualcuno starà tirando un sospiro di sollievo!

Il prezzo dei due smartwatch è decisamente interessante se verrà confermato. Galaxy Watch7 si aggirerà tra i 299 e i 310 dollari, cifra perfettamente in linea col costo di Galaxy Watch6 40mm. Inoltre i colori disponibili saranno: Marble Gray, Cream White e Forest Green. Galaxy Watch Ultra 47mm si confronterà direttamente con i top di gamma Apple, Ultra e Ultra 2, con un prezzo compreso tra 699 e 710 dollari. Decisamente meno rispetto ai 799 dollari del super Premium di casa Apple ma anche meno di Huawei Watch Ultimate. Poco si sa ancora sui colori, lo stesso leak parla solo di un Titanium Gray, cosa questa che fa i paio con i colori scelti sia per S24 che per Z Fold 6.