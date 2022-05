TikTok, è boom di boomers: sono sempre di più gli over 60 iscritti

TikTok non è più un “social solo per giovani”: secondo i dati raccolti in una ricerca della National University of Singapore, il pubblico adulto che frequenta la piattaforma è in aumento rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, circa un quarto (22%) degli utenti rientra nella fascia d’età compresa tra i 55 e i 65 anni, con un incremento rispetto al 2021 del 7%. La crescita dell’audience più “anziana”, ha spiegato la società di analisi, è dovuta alla partnership con personaggi famosi, compresi attori, cantanti e sportivi internazionali, che iscrivendosi su TikTok hanno “portato” sulla piattaforma il loro seguito di fan. Secondo una recente ricerca, gli utenti anziani stanno utilizzando l’App di TikTok per sfidare certi stereotipi e mettere anche in mostra la propria vivacità e creatività.

TikTok resta in prevalenza “giovane”

“Queste persone su TikTok sono diventate creatori di contenuti di successo in un potente fenomeno contro-culturale in cui le persone anziane contestano effettivamente gli stereotipi della vecchiaia abbracciando o addirittura celebrando il loro status di anziani“, ha dichiarato il Dr Reuben Ng, autore del documento di ricerca intitolato “Non troppo grandi per TikTok: come gli anziani stanno riformulando l’invecchiamento”.

Nonostante l’incremento della presenza di un’utenza più adulta, restano comunque i più giovani i maggiori fruitori della piattaforma. Sempre secondo i dati raccolti e mostrati ddalla National University of Singapore, un terzo degli utenti, ovverosia il 32%, ha tra i 18 e i 24 anni.

Anche per questo il social continua a operare per migliorarsi e a tentare di fornire quindi una maggiore sicurezza ai suoi frequentatori, soprattutto appunto quelli più piccoli, attraverso nuove opzioni e iniziative. Tra queste, giusto per fare un esempio, delle nuove funzioni contro il bullismo, sia gli utenti che chi gestisce il social avranno la possibilità di controllare con più facilità le interazioni sui contenuti, compresa la possibilità di eliminare o segnalare più commenti in una sola volta.