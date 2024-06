Un Centro di Controllo tutto nuovo su iOS 18?

iOS 18 segnerà un passo avanti molto importante per gli utenti Apple. Ovviamente segnerà l’ingresso in pompa magna dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema della casa di Cupertino. Vedremo tante feature per migliorare l’accessibilità, avremo la possibilità di creare emoji personalizzate, ma sembra che buona parte delle potenzialità di questa nuova uscita saranno appannaggio solo di dispositivi dotati di una adeguata potenza di calcolo.

iOS 18 porterà anche novità sostanziali sul Centro di Controllo, rimasto praticamente invariato da ben 7 anni. Ecco le ultime voci di corridoio cosa ci dicono.

Sempre il solito Mark Gurman, nella sua newsletter Power On riporta che vedremo cambiamenti sostanziali nel widget della musica in riproduzione e in quello relativo ai comandi dei dispositivi smart di casa. Riguardo il widget musicale, un’ipotesi è che potrebbe essere più grande, mostrando una thumbnail dell’album o dell’artista e la barra dell’avanzamento della traccia. i controlli smart home di HomeKit, generati automaticamente dal sistema iOS, potrebbero aggiungere la possibilità di consentire agli utenti di scegliere manualmente gli accessori da includere nel Centro di controllo. Il tutto nell’ottica della massima intuitività e immediatezza. Gurman aggiunge anche che ci saranno novità nel pannello delle impostazioni, con un aspetto, un organizzazione e quindi un’interfaccia migliorata, e soprattutto una funzione di ricerca più efficiente.

Manca poco al prossimo WWDC del 10 giugno, l’evento Apple dedicato agli sviluppatori. Lo seguiremo e riporteremo tutte le novità sul nuovo OS che debutterà insieme ad iPhone 16.