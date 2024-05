iOS 18: icone e emoji personalizzate grazie all'intelligenza artificiale

iOS 18 sarà uno step importante per la personalizzazione del proprio smartphone. E’ Mark Gurman, giornalista di Bloomberg a dirlo, insider che negli ultimi tempi ha raccontato molto di quello che vedremo nei dispostivi Apple a breve. Ciò che molti utenti della casa di Cupertino chiedono a gran voce da anni sembra finalmente aver trovato risposta. Nulla di rivoluzionario, si parla pur sempre di modifiche estetiche, ma che finalmente donano una ventata di freschezza alla U.I. dei dispositivi Apple.

Più spazio alla fantasia

Nella sua newsletter Power On Gurman racconta che sarà disponibile una personalizzazione più avanzata della schermata Home, ovvero potremo spostarle liberamente per tutto lo schermo, non solo nella griglia di base, e anche cambiarne il colore. Anche ora è possibile farlo, ma bisogna impostare una serie di comandi non proprio alla portata di tutti. E cosa molto comoda sarà possibile assegnare un certo tipo di colore a seconda della tipologia di app.

Gurman aggiunge poi che il processo di personalizzazione comprenderà anche la possibilità di utilizzare “emoji personalizzate” tramite l’implementazione di una intelligenza artificiale generativa. La feature è ancora in fieri, e per questo motivo al pari di tutte le altre funzionalità avanzate in cui interviene l’I.A. potrebbe avere l’etichetta di anteprima o beta, proprio per rendere chiaro che si sta ancora lavorando per arrivare ad una release finale coerente che non generi risultati risibili come successo a Google recentemente.

Ma la personalizzazione della schermata Home non sarà l’unico ambito di intervento dell’intelligenza artificiale in iOS18. Sempre secondo Gurman vedremo cambiamenti importanti in app di sistema come Comandi, Mail, Apple Music, Foto, Mappe, Note, Salute, Spotlight, Messaggi, Fitness, la suite iWork e ovviamente anche Siri.

iOS 18 è previsto per il prossimo settembre. Da oggi alla data di uscita seguiremo tutte i rumour e le voci di corridoio, con particolare attenzione al loquace Gurman, insider che col tempo si rivelato davvero affidabile.