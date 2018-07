Video recensione LG G7 ThinQ

Design funzionale e buone performance per LG G7 ThinQ, soprattutto in ambito fotografico, grazie alla presenza della dual camera posteriore con ottiche grandangolari. Lo smartphone strizza l'occhio a chi non vuol scendere a compromessi durante la riproduzione dei contenuti multimediali grazie al suo ampio display 19.5:9 da 6,1 pollici con notch nella parte superiore. Molto utile il pulsante fisico posizionato sul lato sinistro del dispositivo, che alla pressione attiva in modo immediato l'IA dell'Assistente Google.

Da segnalare inoltre la presenza del jack audio da 3,5 mm per la connessione delle cuffie. Intelligente anche la scelta di includere nella confezione uno straccetto, utile sia per pulire il display sia per togliere il segno delle impronte lasciate sulla cover posteriore caratterizzata da una finitura lucida.

Video recensione a cura di Davide Trulli