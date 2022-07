Xiaomi 11T, il prezzo precipita e diventa sempre più must have tra gli smartphone di fascia media

Xiaomi 11T, ovverosia la versione “aggiornata” e potenziata dello Xiaomi Mi 11, è uno degli smartphone più desiderati del momento. Complici le sue grandi potenzialità Oggi puoi accaparrartelo su Amazon nel taglio da 8GB – 128GB e nella colorazione Grey a un prezzo decisamente invitante, ovverosia 343 euro, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Parliamo di un bel risparmio del 38% su un prezzo di listino pari a 553,35€.

Xiaomi 11T, che sconto!

Il dispositivo targato Xiaomi propone un display AMOLED da 6,67′ con risoluzione FullHD+ (2400x 1080 pixel), un refresh rate adattivo fino a 120Hz, supporto HDR10+ end-to-end e Dolby Vision, per colori più vivaci e dinamici, e immagini più nitide, corroborati a livello software da funzioni particolari come il True Display, che regola automaticamente la temperatura cromatica in base alle condizioni luminose circostanti.

Xiaomi 11T ha anche due fotocamere dotate di un sensore principale da 108 megapixel, con ultra-grandangolo da 120° da 8MP e un teleobiettivo 2X da 5 megapixel. La camera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel. Foto e, soprattutto, riprese video vengono valorizzate da una serie di set predefiniti di filtri e funzionalità, comprese quelle legate alla nuova feature Cinemagic. Quest’ultima, come suggerisce il nome, propone una serie di effetti che riproducono quelli di molte famose pellicole cinematografiche, come per esempio il Magic Zoom, che replica l’effetto Vertigo dell’omonimo film di Alfred Hitchcock.

Infine abbiamo l’Audio firmato Harman Kardon per un’esperienza acustica più raffinata. Altoparlanti doppi dedicati offrono un audio surround di qualità a 360° per valorizzare il supporto a Dolby Atmos. Dulcis in fundo, la batteria da 5.000 mAh. Xiaomi 11T monta un SoC MediaTek Dimensity 1200 octa-core con velocità massima di 2,4Ghz. Insomma, capite perché oggi viene considerato da molti esperi del settore e appassionati come un vero e proprio must have? Prendilo a soli 343 euro su Amazon, e non te ne pentirai.

