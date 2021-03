Xiaomi presenta Mi 11, disponibile in cinque versioni!

Massimo Reina,

Xiaomi ha finalmente svelato ufficialmente l’ultimo dispositivo della sua rinomata famiglia di smartphone, ovverosia il Mi 11. Il device è disponibile in cinque versioni chiamate rispettivamente 11 Ultra, 11 Pro, 11 Lite, 11 Lite 5G e 11i. Ciascun modello propone schermi e potenze differenti, ma un’identica cura nei dettagli e verso una tecnologia ad alta qualità per quanto riguarda il comparto fotografico e le performance.



Mi 11 Ultra

Il top di gamma della serie è ovviamente il Mi 11 Ultra, disponibile nei colori Ceramic White e Ceramic Black al prezzo di 1.199 euro. Lo smartphone offre avanzate capacità fotografiche e una scheda tecnica da vero top di gamma come ci si attendeva. Si presenta con uno schermo da 6,8 pollici Samsung AMOLED E4 con refresh rate a 120Hz, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale il Samsung GN2 da 50MP.

Il tutto viene impreziosito da una lente periscopica da 48MP con zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 120x, oltre che da un grandangolo da 48MP con campo di visione di 128° realizzato da Sony. Ottima anche la batteria da 5.020mAh, realizzata con nano catodi di ossido di silicio di seconda generazione, con ricarica rapida 67W sia cavo che wireless, e un processore Snapdragon 888 di Qualcomm.

Ecco nel dettaglio le specifiche:

Display Anteriore: AMOLED curvo su 4 lati DotDisplay da 6,81″ WQHD+, 20:9, 515ppi, contrasto 5.000.000:1, refresh rate 120Hz con AdaptiveSync (30/60/90/120Hz), TrueColor, Color gamut DCI-P3, 1,07 miliardi di colori, Dolby Vision, HDR10+, sensore luce ambientale 2.0 a 360°, modalità Sunlight 4.0, modalità lettura 3.0, certificazione SGS Eye Care Display, protezione Corning Gorilla Victus.

AMOLED da 1,1″ 126×294, luminosità 450 nit, always-on. Processore: Qualcomm Snapdragon 888.

Qualcomm Snapdragon 888. Memoria: 12GB di RAM LPDDR5 – 256GB interna UFS 3.1.

12GB di RAM LPDDR5 – 256GB interna UFS 3.1. Dual SIM: sì, dual 5G standby.

sì, dual 5G standby. Connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, IR, NFC.

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, IR, NFC. Sensore delle impronte digitali: nel display.

nel display. Fotocamera anteriore: 20MP, f/2,2, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, FOV 78°, FF.

20MP, f/2,2, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, FOV 78°, FF. Fotocamera posteriore: 50MP principale, sensore Samsung GN2 da 1/1,12″, pixel da 1,4um, 2,8um Super Pixel 4-in-1, f/1,95, FOV 85°, OIS, dToF, Dual Pixel Pro, Dual Native ISO Fusion, sHDR, registrazione 8K, modalità notturna.

48MP ultra grandangolare, FOV 128°, f/2,2, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, sensore Sony IMX586 da 1/2,0″, PDAF, supporto macro, video 8K, modalità notturna.

48MP tele, zoom ottico 5x, ibrido 10x, digitale 120x, sensore da 1/2,0″, pixel da 0,8um, 1,6um Super Pixel 4-in-1, OIS, PDAF, video 8K, modalità notturna.

MIUI 12.5 basato su Android 11. Batteria: 5.000mAh con ricarica 67W sia cavo che wireless, inversa a 10W.

5.000mAh con ricarica 67W sia cavo che wireless, inversa a 10W. Audio: 2x speaker Harman Kardon, certificazione Hi-Res Audio.

2x speaker Harman Kardon, certificazione Hi-Res Audio. Certificazione: IP68.

IP68. Dimensioni e peso: 164,3×74,6×8,38mm – 234 grammi.

Gli altri quattro modelli sono il Mi 11 Pro (prezzo: 650$ – 8/128GB; 690$ – 8/256GB; 740$ – 12/256GB), che rispetto a Ultra non dispone di un display sul retro, monta una fotocamera con sensore principale da 50MP e zoom periscopico abbinato, e il Mi 11 Lite (prezzo: 299€ – 6/64GB), disponibile anche nella variante 5G (prezzo: 369€ – 6/128GB), entrambi con tripla fotocamera posteriore e display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate a 90Hz, ma differenti in ambito processore: il modello LTE monta infatti uno Snapdragon 732G, l’altro uno Snapdragon 780G.



A completare il quadro c’è il Mi 11i, che oltre al pieno supporto allo standard di connessione di nuova generazione, ha uno spessore di appena 7,8mm, monta un display da 6,67 pollici, tripla fotocamera, con quella principale da 108MP, e batteria da 4.520mAh con ricarica rapida a 33W. Il costo di questo modello è di 649€ per il taglio da 8/128GB. A margine dell’evento sono stati presentati anche la Mi Smart Band 6 e il proiettore Mi Smart Projector 2 Pro. Inoltre è stato annunciato che il modello Mi 11 Pro non è per adesso previsto per il mercato italiano.