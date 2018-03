Nòverca Steel Pack: nuova opzione all inclusive

Filippo Vendrame,

Continuano le novità in casa Nòverca per questo inizio di estate. Dopo la promozione “Social Estate“, il gestore virtuale di telefonia mobile lancia Steel Pack, una nuova opzione tariffaria all’insegna del tutto incluso, che offre mensilmente 200 minuti e 200 SMS verso tutti oltre che 1 GB di traffico dati. Il costo di Steel Pack è di 4 euro al mese. L’opzione non prevede alcun costo di attivazione. La tariffazione voce è ad effettivi secondi di conversazione e quella Internet ad effettivi KB scaricati.

Agli eventuali minuti e sms eccedenti a quelli inclusi nell’opzione Steel Pack verranno applicate le seguenti condizioni EXTRASOGLIA: 0,12 euro al minuto per chiamate nazionali verso tutti i numeri fissi e mobili e 0,10 euro per ogni SMS inviato verso un numero mobile nazionale. La tariffazione voce in questo caso è a scatti anticipati di 30 secondi. In caso di sforamento della soglia dati verranno applicate le condizioni economiche del proprio piano tariffario di base. Per poter attivare Steel Pack il credito residuo della propria SIM deve essere di almeno 4,10 euro. Entro 24 ore dalla richiesta di attivazione verrà inviato un SMS che confermerà l’effettiva attivazione dell’opzione Steel Pack.

Attivare Nòverca Steel Pack è molto semplice. L’adesione alla nuova opzione tariffaria sarà possibile o dalla propria area riservata del portale Nòverca, inviando un SMS gratuito dalla propria SIM con scritto STEEL (spazio) ON al 40543711, oppure chiamando gratuitamente dalla propria Extended SIM il numero 40.54.37.00 e seguendo le indicazioni della voce guidata.

Si ricorda infine che Nòverca si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Per tutte le ulteriori informazioni sulla nuova opzione Nòverca Steel Pack sarà sufficiente recarsi sul portale del gestore.