Uniero NO IVA, sconti su smartphone e PC

Filippo Vendrame,

Unieuro rilancia la promozione NO IVA. Trattatasi di una particolare promozione che vede offrire lo scorporo dell’IVA su smartphone e PC, siano essi desktop o notebook. Questa offerta è valida solo online da oggi 22 marzo sino al 24 marzo. La catena di elettronica specifica che lo scorporo dell’IVA è pari ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di listino.

Esclusi dalla promozione gli iPhone, i Galaxy S10 e i prodotti H3G. Lo sconto sarà applicato una volta messo il prodotto nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto. La promozione Uniero NO IVA è la giusta occasione per le persone di poter acquistare il loro oggetto dei desideri risparmiando cifre importanti. Tuttavia, il suggerimento è anche quello di verificare che online non si possa trovare di meglio prima di effettuare l’acquisto, nonostante in molti casi il risparmio possa sembrare importante.

Tra gli smartphone, per esempio, Unieuro propone il Huawei P20 Lite, l’Honor View 10 Lite oppure anche l’Honor 10. Tra gli altri device in sconto il Huawei Mate 20 Pro, il Samsung Galaxy S8 e il Nokia 7.1.

Tra i computer offerti in sconto, si menzionano il Surface Pro, il Lenovo IdeaPad 530S, il Lenovo IdeaCentre 520 e tanti altri modelli.

I prodotti inclusi in questa promozione sono davvero molteplici. Proprio per questo, il suggerimento è quello di andare sul sito di Unieuro, aprire la vetrina dedicata all’offerta NO IVA e visionare con calma tutti i prodotti in saldo.

Maggiori informazioni sulle modalità di acquisto e sulle spedizioni, sempre all’interno del sito ufficiale della catena di elettronica.