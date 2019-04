Vodafone, migliore rete in Italia per 4GMark

Filippo Vendrame,

Per 4GMark, Vodafone dispone della migliore rete mobile in Italia. L’azienda che lavora nel campo delle reti ha da qualche giorno pubblicato un nuovo report sullo stato di fatto delle reti mobile italiane. Un report basato sui dati ricavati dalle sue app che vengono installate dagli utenti e che permettono di effettuare un completo test delle prestazioni della propria rete che non si limita solamente alla velocità in download ed in upload.

Grazie alla mole dei dati raccolti in termini di qualità di linea, 4GMark ha realizzato questo report che mette in evidenza tutta la bontà della rete Vodafone. Il report fa riferimento ai dati raccolti nel trimestre gennaio, febbraio e marzo 2019. In questo lasso di tempo, Vodafone ha ottenuto una media di 24.776 punti. Al secondo posto TIM con una media 20.568 punti. A seguire e molto staccati, Wind Tre e Iliad con 9.985 e 9.811 punti. Non stupisce che Wind Tre e Iliad abbiano sostanzialmente un punteggio equivalente visto che l’operatore francese si appoggia proprio alla rete di Wind Tre.

4GMark, per calcolare il punteggio, utilizza una formula che tiene in considerazione una serie di parametri come la velocità di rete e la sua qualità. Analizzando meglio il report, si scopre che Vodafone offre, in Italia, una velocità media di 34 Mbps. TIM si ferma, invece, a 28,3 Mbps. Iliad fa segnare 14,4 Mbps, mentre Wind Tre 13,7 Mbps.

Anche a livello di copertura, Vodafone ottiene il risultato migliore con TIM al secondo posto ed a seguire Iliad e Wind Tre. Vodafone è uscita vincitrice anche nei test di navigazione web e di streaming su YouTube.

Un report interessante alla pari di tanti altri che provano a scattare lo stato di salute delle reti mobile italiane. Un recente studio di Speedtest.net aveva, invece, premiato TIM. Quello che emerge in tutti i test, comunque, è che Vodafone e TIM sono sempre gli operatori più performanti del panorama italiano.