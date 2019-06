Honor 20 Pro in vendita da luglio?

Luca Colantuoni,

La nuova serie Honor 20 è stata presentata il 21 maggio. Il modello standard arriverà in Italia il 28 giugno a 499,90 euro, mentre del modello Pro si erano perse le tracce a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump e quindi della mancanza della licenza Android. Il produttore cinese ha ora ottenuto l’attesa certificazione da Google, per cui il lancio sul mercato è imminente.

Il nuovo Honor 20 Pro non era stato consegnato ai giornalisti al termine dell’evento di presentazione proprio per l’assenza della licenza Android. Erano quindi iniziate a circolare indiscrezioni sulla data di arrivo sul mercato. Nel frattempo Google aveva sospeso il rilascio della certificazione per rispettare l’ordine esecutivo firmato dal Presidente degli Stati Uniti, in base al quale Huawei e Honor non possono utilizzare componenti hardware e software di aziende statunitensi.

La certificazione è finalmente arrivata, per cui sullo smartphone possono essere installati il sistema operativo, il Play Store e le GApps. Ciò è probabilmente conseguenza della licenza temporanea concessa dal governo USA fino al 19 agosto. Il prezzo di Honor 20 Pro è noto da tempo (599,90 euro), ma non si conosce la data esatta del lancio ufficiale. Si ipotizza che lo smartphone possa essere disponibile da metà luglio. Il produttore cinese monitorerà le vendite e, in caso di risultati negativi, potrebbe interrompere le consegne.

La migliore caratteristica di Honor 20 Pro è senza dubbio la Quad Camera posteriore: fotocamera principale con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e obiettivo con apertura f/1.4, fotocamera grandangolare (f/2.2, 117 gradi) da 16 megapixel, macro camera da 2 megapixel (f/2.4) e fotocamera da 8 megapixel con zoom ottico 3x, ibrido 5x e digitale 30x.