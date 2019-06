Galaxy Fold 2, schermo da 8 pollici e S Pen?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Fold non è ancora arrivato sul mercato e già iniziano a circolare alcune indiscrezioni sul successore. Il presunto Galaxy Fold 2 dovrebbe avere uno schermo interno di maggiori dimensioni e soprattutto la stilo S Pen. Un’altra fonte afferma però che il secondo smartphone pieghevole di Samsung avrà un display più piccolo e un design a “conchiglia”, come il dispositivo di Motorola.

Il Galaxy Fold è stato annunciato a fine febbraio, ma prima dell’inizio delle vendite sono stati segnalati alcuni problemi, uno dei quali dovuto ad un difetto di progettazione. La due fessure ai lati della cerniera permettono l’ingresso di detriti che premono contro lo schermo flessibile, causando la sua rottura. Samsung ha quindi ritirato le unità distribuite per le recensioni e apportato le necessarie modifiche, ma non è stata ancora comunicata la nuova data di lancio.

All’inizio di marzo erano circolate le prime indiscrezioni su due possibili successori, uno con schermo principale esterno (come per lo Huawei Mate X) e uno con design “clamshell” (a conchiglia). Le nuove informazioni sembrano confermare quanto riportato da Bloomberg oltre tre mesi fa. Una fonte coreana afferma che il Galaxy Fold 2 avrà uno schermo interno da 8 pollici e una stilo S Pen, il famoso accessorio della serie Galaxy Note. Non è noto però se ci sarà un display esterno e se avrà una diagonale maggiore. I due schermi del Galaxy Fold sono da 7,3 e 4,6 pollici.

In base alle indiscrezioni di un’altra fonte coreana, il Galaxy Fold 2 avrà invece uno schermo interno da 6,7 pollici che si piega lungo l’asse orizzontale, come i famosi flip phone. Questo design permetterebbe di ridurre i costi produttivi e quindi il prezzo finale (il Galaxy Fold costa 2.000 euro).