Samsung Galaxy Fold in vendita a luglio?

Luca Colantuoni,

La nuova data di lancio del Galaxy Fold è diventata il quarto segreto di Fatima. Oltre un mese fa, il CEO DJ Koh aveva promesso di comunicare la data entro pochi giorni. Successivamente erano circolate voci sul possibile lancio nel mese di giugno. Ora si parla di inizio luglio e di una conferenza stampa organizzata da Samsung.

Il Galaxy Fold è stato annunciato dal produttore coreano a fine febbraio, insieme alla serie Galaxy S10. Lo smartphone pieghevole doveva arrivare sul mercato statunitense il 26 aprile, mentre gli utenti italiani avrebbero potuto acquistarlo dal 3 maggio. Diversi giornalisti hanno tuttavia riscontrato alcuni problemi durante l’uso delle unità consegnate da Samsung per le recensioni.

Il danneggiamento dello schermo flessibile era nato in seguito all’incauta rimozione delle pellicola protettiva, nonostante un chiaro avviso scritto sulla confezione. Il problema più grave era dovuto all’eccessivo spazio presente alle estremità della cerniera. Le due fessure consentivano l’ingresso di detriti che, premendo contro il display, causavano la sua rottura.

Samsung ha ritirato tutti gli smartphone e avviato un’indagine approfondita. In base alle informazioni trapelate a metà maggio, gli ingegneri hanno trovato le soluzioni più adatte. Lo strato protettivo è stato inserito all’interno del corpo, quindi non ci saranno più lembi visibili, come nelle tradizionali pellicole. Per evitare l’ingresso di detriti sono state invece ridotte le dimensioni delle due fessure alle estremità della cerniera.

Dato che la scadenza di fine maggio non è stata rispettata, il produttore coreano ha cancellato gli ordini effettuati dagli utenti, restituendo agli utenti statunitensi i 1.980 dollari della spesa. Secondo fonti coreane, Samsung comunicherà la nuova data durante una conferenza stampa prevista per fine giugno. Se non ci saranno ulteriori ritardi, il Galaxy Fold sarà in vendita all’inizio di luglio. In ogni caso, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato prima dello Huawei Mate X, per il quale potrebbe non essere disponibile la licenza Android.